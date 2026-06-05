Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Haziran 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,10 TL fiyat indirimi yapılması bekleniyor.



Eşel Mobil Sistemi uygulaması gereği, söz konusu indirimin pompa fiyatlarına yansıyacak kısmının 53 kuruş olacağı tahmin ediliyor.İndirime ilişkin net rakamların bugün saat 16:00 itibarıyla netleşeceği belirtildi.

Yetkililer, kesin indirim tutarının ve pompa fiyatlarına yansıma oranının bugün saat 16.00 itibarıyla açıklanacak veriler doğrultusunda netleşeceğini kaydetti.