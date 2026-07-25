Halka arz kapsamında pay başına satış fiyatı 76,60 TL olarak belirlenirken, dağıtım yöntemi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım şeklinde uygulanacak.

Toplam halka arz edilen payların yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Buna göre bireysel yatırımcılar için 28 milyon 987 bin 770 lot, kurumsal yatırımcılar için ise 19 milyon 325 bin 180 lot ayrıldı.

Quick Sigorta'nın Borsa İstanbul'da #QUICK koduyla işlem görmesi planlanırken, halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından payların borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Öte yandan, halka arz izahnamesinde yer alan bilgilere göre Quick Sigorta halka arzı Katılım Endeksi kriterlerine uygun değil. Bu nedenle katılım esaslı yatırım prensiplerine göre işlem yapan yatırımcılar açısından endeks kapsamında yer almayacak.