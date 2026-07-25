Açıklamalara göre Sanko Pazarlama (SANKO), Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MRGYO) ve Martı Otel İşletmeleri (MARTI) temettü dağıtmama kararı alırken, Platform Turizm (PLTUR) hissedarlarına iki taksit halinde nakit temettü ödeyecek.
Şirketlerin genel kurul toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, üç şirket kârın bünyede bırakılmasını tercih ederken, yalnızca Platform Turizm yatırımcılarına temettü dağıtımı yapacak.
PLTUR'dan iki taksit halinde temettü
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR), 2025 yılı kârından ortaklarına iki taksit halinde nakit temettü dağıtılmasını kararlaştırdı.
Şirketin açıkladığı dağıtım detayları şöyle:
- Hisse başına brüt temettü: 0,6087844 TL
- Hisse başına net temettü: 0,5174667 TL
- Ödeme yöntemi: İki taksit
- Temettü ödeme tarihi: Henüz açıklanmadı
Ödeme takvimine ilişkin detayların ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Üç şirketten temettü dağıtmama kararı
Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO), Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) ve Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI), gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantılarında 2025 yılına ilişkin kâr payı dağıtılmaması yönünde karar aldı.
Şirketler, alınan kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcıların bilgisine sundu.
Şirketlerin temettü kararları
|Şirket
|Karar
|Brüt Temettü
|Net Temettü
|Ödeme Tarihi
|SANKO
|Temettü dağıtmayacak
|-
|-
|-
|MRGYO
|Temettü dağıtmayacak
|-
|-
|-
|PLTUR
|İki taksit halinde temettü dağıtacak
|0,6087844 TL
|0,5174667 TL
|Açıklanmadı
|MARTI
|Temettü dağıtmayacak
|-
|-
|-