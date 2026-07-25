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Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO), Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) ve Martı Otel İşletmeleri A.Ş. (MARTI), gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantılarında 2025 yılına ilişkin kâr payı dağıtılmaması yönünde karar aldı.

Şirketin açıkladığı dağıtım detayları şöyle:

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR), 2025 yılı kârından ortaklarına iki taksit halinde nakit temettü dağıtılmasını kararlaştırdı.

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Şirketlerin genel kurul toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, üç şirket kârın bünyede bırakılmasını tercih ederken, yalnızca Platform Turizm yatırımcılarına temettü dağıtımı yapacak.

Açıklamalara göre Sanko Pazarlama (SANKO), Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (MRGYO) ve Martı Otel İşletmeleri (MARTI) temettü dağıtmama kararı alırken, Platform Turizm (PLTUR) hissedarlarına iki taksit halinde nakit temettü ödeyecek.

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