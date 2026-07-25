Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye genelindeki pay senedi yatırımcılarının toplam portföy değeri 6 trilyon 362 milyar 735 milyon liraya ulaştı.

Yatırımcı sayısında 1 milyon 626 bin 594 kişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. Başkenti 687 bin 565 yatırımcıyla Ankara, 448 bin 333 yatırımcıyla ise İzmir izledi.

Portföy büyüklüğü açısından da İstanbul zirvedeki yerini korudu. Kentteki yatırımcıların toplam pay senedi varlığı 4 trilyon 711 milyar 397 milyon liraya ulaşırken, Ankara 442 milyar 358 milyon lira, İzmir ise 181 milyar 691 milyon liralık portföy büyüklüğüyle ilk üçte yer aldı.

Bursa ilk dörtteki yerini korudu

Büyükşehirler arasında Bursa, hem yatırımcı sayısı hem de portföy büyüklüğü bakımından dördüncü sıradaki konumunu sürdürdü. Bursa'da yatırımcıların toplam hisse senedi portföyü 116 milyar 339 milyon liraya ulaşırken, yatırımcı sayısı 278 bin 285 olarak kaydedildi.

Bursa'yı portföy büyüklüğünde Antalya, Adana, Kocaeli, Balıkesir, Mersin ve Muğla takip etti. Yatırımcı sayısında ise Antalya'nın ardından Kocaeli, Adana, Mersin, Konya ve Balıkesir sıralandı.

Yabancı yatırımcıda ABD ilk sırada

Yurt dışı yerleşik yatırımcıların portföy dağılımında ABD ilk sıradaki yerini korudu. Haziran sonu itibarıyla ABD merkezli yatırımcıların Türkiye'deki pay senedi portföyü 767 milyar 568 milyon liraya ulaştı.

ABD'yi 538 milyar 110 milyon lirayla Katar ve 436 milyar 779 milyon lirayla Birleşik Krallık izledi. İspanya, Lüksemburg ve Hollanda da en yüksek portföy büyüklüğüne sahip ülkeler arasında yer aldı.

Yabancı yatırımcı sayısında ise Almanya, 2 bin 395 yatırımcıyla ilk sırada bulunurken; ABD'den 996, Birleşik Krallık'tan 283 ve Hollanda'dan 149 yatırımcı Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımı yaptı.

BIST 100 ve sanayi hisseleri öne çıktı

Endeks bazında değerlendirildiğinde BIST 100, yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği endeks olmayı sürdürdü. Haziran sonu itibarıyla BIST 100 endeksindeki yatırımcı sayısı 4 milyon 592 bin 49 olarak gerçekleşti.

Sektör endeksleri içinde ise en geniş yatırımcı kitlesine 4 milyon 237 bin 697 kişiyle sanayi endeksi sahip oldu. Sanayiyi 3 milyon 721 bin 516 yatırımcıyla hizmetler endeksi izlerken, mali endekste 3 milyon 229 bin 693, teknoloji endeksinde ise 1 milyon 895 bin 339 yatırımcı bulundu. Bankacılık endeksindeki yatırımcı sayısı da 964 bin 5 olarak kaydedildi.