22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda pay başına fiyat 35 TL olarak belirlendi. Satışa sunulan 128 milyon TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Halka arz kapsamında yatırımcılardan toplam 547 milyon 636 bin 611 TL nominal değerinde talep gelirken, bu rakam satışa sunulan payların yaklaşık 4,28 katına karşılık geldi.

Yatırımcı dağılımına bakıldığında, halka arza katılanların büyük bölümünü 813 bin 950 kişiyle yurt içi bireysel yatırımcılar oluşturdu. Ayrıca 104 yurt içi kurumsal yatırımcı, 11 yurt dışı kurumsal yatırımcı ve 788 yüksek talepte bulunan yatırımcı da sürece katıldı.

Talep yoğunluğu yatırımcı grupları arasında farklılık gösterdi. En yüksek talep, kendilerine ayrılan kontenjanın 13,44 katı başvuru alan yüksek talepte bulunan yatırımcı grubundan geldi. Yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisatlarının 6,32 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar 2,43 katı, yurt içi bireysel yatırımcılar ise 1,38 katı oranında talepte bulundu.

Dağıtım sonuçlarına göre yurt içi bireysel yatırımcılara 51,2 milyon TL nominal değerli pay tahsis edilerek toplam arzın yüzde 40'ı bu gruba ayrıldı. Yüksek talepte bulunan yatırımcılara 12,8 milyon TL nominal değerli pay verilirken, yurt içi kurumsal yatırımcılara 38,4 milyon TL, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise 25,6 milyon TL nominal değerinde pay dağıtımı gerçekleştirildi.

KARCL halka arzı, yatırımcı sayısı ve talep büyüklüğüyle 2026 yılının dikkat çeken sermaye piyasası işlemleri arasında yer aldı.