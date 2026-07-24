SPK'nın onay verdiği yeni halka arzlar, bedelsiz sermaye artırımları, milyarlarca liralık borçlanma ihraçları ve yurt içi-yurt dışı yeni iş anlaşmaları öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Quick Sigorta ile Bewen Enerji'nin halka arz başvurularını onaylarken, Masfen Enerji ve Kardemir Çelik için talep toplama süreci başladı.

Bankacılık tarafında Akbank, 160 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için yetki alırken, yurt dışında 100 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi. İş Bankası ise 500 milyon dolarlık uzun vadeli borçlanmaya imza attı. Yapı Kredi, VakıfBank, Şekerbank ve İş Bankası için Moody's kredi notlarını teyit etti.

Şirketlerin yeni iş anlaşmaları da dikkat çekti. Alves Kablo 7,2 milyon dolarlık yeni sipariş alırken, Dardanel'in bağlı ortaklığı Milli Savunma Bakanlığı'nın 536,5 milyon TL'lik ihalesini kazandı. Say Yenilenebilir Enerji, Endonezya'dan 1,33 milyon euroluk sipariş aldı. Tümosan ise Güney Kore merkezli Daedong Corporation ile tedarik sözleşmesi imzaladı.

Yatırım ve büyüme tarafında Kocaer Çelik ABD'de şirket kurma kararı alırken, Boğaziçi Beton'un bağlı ortaklığı Boğaziçi Çimento, İstanbul Çatalca'daki maden sahasının işletilmesi için gerekli onayı aldı. Şirket, bu yatırımın hammadde tedarik güvenliğini artırarak operasyonel kârlılığı desteklemesini bekliyor.

Teknoloji sektöründe ATP Yazılım'ın Çin'deki iştiraki ATP China ile Burger King Holding arasında mutabakat zaptı imzalanırken, Kafein Yazılım uluslararası Ar-Ge projesiyle "Tam Etiket" almaya hak kazandı.

Sermaye artırımı cephesinde ise önemli gelişmeler yaşandı. Bulgur, yaklaşık yüzde 646 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı alırken, Ral Yatırım Holding yüzde 148, Yeo Teknoloji yüzde 133,8 ve Vakıf GYO yüzde 27,5 oranındaki bedelsiz sermaye artırımları için SPK onayı aldı. Alkim Kağıt ise tahsisli sermaye artırımı kararı açıkladı.

Öte yandan Borsa İstanbul'da bazı hisselere yönelik Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında kredili işlem yasağı uygulanırken, çok sayıda ortak tarafından milyonlarca payın borsada işlem görebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) kaydileştirme başvuruları yapıldı.

Günün şirket gündeminde ayrıca Martı GYO, Martı Otel, Platform Turizm ve Sanko Pazarlama genel kurul toplantılarını gerçekleştirecek şirketler arasında yer aldı.