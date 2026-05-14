XUTUM endeksinde bilanço açıklayan şirketlerin FAVÖK’leri %16 büyürken, net karları ise %51 oranında artış gösterdi. Karlılıklara baktığımızda ise bilanço açıklayan 529 şirketin %53’ü yani 281’i kar açıklarken geri kalan şirketler zarar bildirdi.

BIST-100 şirketlerinde ise FAVÖK ve net kar artışları XUTUM’e oldukça benzer bir şekilde %16 ve %55 seviyelerinde gerçekleşti. XU100’de zarar açıklayanların oranı ise %21 iken, XU030’da bu oran %7 olarak gerçekleşti.

İçecek, gıda perakende, ve savunma sanayii sektörleri net kâr artışında diğer sektörlerden önemli ölçüde ayrışıyor.

BİST-100 sanayi şirketlerinin birinci çeyrek bilançolarına göre yıllık bazda FAVÖK ve Net kar bazında ayrışan sektörlere baktığımızda;

FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) açısından en fazla artış sağlayan ilk üç sektör:

● Kimyasallar (%144)

● Havacılık (%70)

● İçecek (%66)

Net kâr bazında ise;

● İçecek (%85)

● Gıda perakende (%68)

● Savunma (%58)

En fazla gerileme yaşayan sektörlere baktığımızda ise;

FAVÖK düşüşünde:

· Dayanıklı Tüketim (%29)

· Gıda (%24)

· Çimento (%20)

Net kâr düşüşünde:

● Havacılık (%87)

● Sağlık (%72)

● Tarımsal Üreticiler (%66)

Sektör bazlı kar/zarar açıklayan şirket sayılarına baktığımızda:

Yıla güçlü başlamış olsak da talep ve maliyet bazlı unsurlar önümüzdeki çeyrek karlarında ivme kaybı yaratabilir.

Bu göstergeleri ve ilk çeyreğe dair olası yansımalarını yorumlayan Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Akkoyunlu, “Güçlü başlayan ilk çeyrek karları Şubat sonunda başlayan savaşın etkilerini barındırmamaktadır. Bu bağlamda, ilk çeyrek strateji raporumuzda 2026 yılı için sanayi şirketlerinde reel FAVÖK büyüme beklentimizi %16’dan %7’ye, reel net kâr büyümesi beklentimizi ise %29’dan %13,8’e revize ettik. Bankalar tarafında ise net kâr büyümesi beklentimizi %30’dan %8,3’e çektik. FAVÖK tarafında en belirgin yukarı yönlü revizyon petrol ve gaz sektöründe yapılırken; tüketim, madencilik, otomotiv ve havacılık sektörlerinde aşağı yönlü revizyonlar daha belirgin oldu. Buna ek olarak önümüzdeki çeyreklerde şirketlerin finansallarını etkileme ihtimali olan talep ve maliyet trendlerini yakından takip etmekteyiz” dedi.