Yapılan bildirimlere göre, aralarında Doğan Şirketler Grubu Holding, Deva Holding, Sasa Polyester ve Kardemir gibi dikkat çeken şirketlerin de bulunduğu birçok firma, bu dönem için yatırımcılara temettü dağıtmama kararı aldı. Aynı kapsamda Luxera GYO, Politeknik Metal, Armada Gıda, Orge Enerji ve Gate Group de kâr payı dağıtmayacak şirketler arasında yer aldı.

Öte yandan, iki şirket yatırımcılarına nakit temettü dağıtma kararı aldı. Büyük Şefler Gıda, hisse başına brüt 0,10 TL (net 0,085 TL) temettüyü 18 Eylül tarihinde ödemeyi planladığını açıkladı. Europap Tezol ise hisse başına brüt 0,45 TL (net 0,3825 TL) temettü ödemesini 1 Haziran’a kadar gerçekleştireceğini bildirdi.

Açıklanan kararlar, şirketlerin nakit yönetimi ve büyüme stratejileri doğrultusunda temettü politikalarında temkinli bir yaklaşım benimsediğini ortaya koyarken, sınırlı sayıda şirketin yatırımcıya doğrudan nakit getiri sunmayı tercih ettiği görülüyor.