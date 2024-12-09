Şam’daki Yeni Dönem Piyasaları Harekete Geçirdi

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhaliflerin Şam'a ulaşması ve 54 yıllık Esad hanedanlığının sona ermesiyle birlikte, ülkede yeni bir sayfa açılıyor. Suriye’de 13 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle şehirlerin yeniden inşa edilmesi önemli bir gündem maddesi olurken, piyasalarda bu değişimin etkileri hemen hissedildi.

Çimento ve Taş Toprak Hisseleri Tavan Yaptı

Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine gireceği beklentileriyle Borsa İstanbul’da çimento sektörü hisselerinde çarpıcı bir yükseliş kaydedildi. Haftanın ilk işlem gününde Uşak Çimento, İskenderun Demir ve Çelik, Lüleburgaz Çimento, Nuh Çimento, Oyak Çimento ve Sanko Çimento hisseleri tavan seviyeye ulaştı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıranlar ise yüzde 6,5 ile taş toprak sektörü, yüzde 5,2 ile metal ana sanayi, yüzde 3 ile inşaat ve yüzde 1,7 ile gıda içecek oldu. Bu veriler, Suriye’deki siyasi normalleşme ve yeniden yapılanma sürecinin etkisini piyasada somut bir şekilde hissettirdiğini gösteriyor.

Analistlerin Görüyü: Yeniden Yapılanma Beklentisi Etkili

Piyasa uzmanları, çimento ve inşaat hisselerinde görülen artışın temelinde Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine dair beklentilerin yattığını ifade ediyor. Bu beklentiler, ülkedeki kentsel altyapı projelerinin yeniden canlanması ve yüksek oranda çimento talebinin oluşması öngörüsünü destekliyor.

Ayrıca analistler, Suriye ile diplomatik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin, bölgesel ekonomiye yansımalarının da yakından takip edildiğini belirtiyor. Özellikle inşaat sektöründeki şirketlerin, çevre ülkelerle kuracakları yeni ortaklıkların önümüzdeki dönemde daha fazla değer yaratabileceği düşünülüyor.

Piyasalarda Coşku Devam Ediyor

Suriye’de yaşanan bu tarihi gelişmelerin, Borsa İstanbul’da özellikle inşaat, çimento ve metal sanayi gibi sektörlere yönelik yoğun işlem hacimleri oluşturması bekleniyor. Yatırımcılar, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde ortaya çıkacak fırsatları değerlendirmek üzere sektörel gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

Borsa İstanbul’da çimento ve inşaat hisselerinde yaşanan artış, Suriye’deki siyasi değişim ve yapılanma sürecine dair olumlu beklentilerin yansıması olarak öne çıkıyor. Yeniden yapılanma ve bölgesel kalkınma projelerinin, ilgili sektörlerde uzun vadeli büyümeyi desteklemesi bekleniyor.