Borsa İstanbul’da yapılan incelemeler sonucunda manipülatif işlemlerde bulunduğu belirlenen 17 kişi gözaltına alındı. Oerasyon kapsamında şüphelilerin, piyasa dolandırıcılığı ve yatırımcıları yanıltıcı işlemler gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemde yaşanan olağanüstü fiyat hareketliliğine ilişkin önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yetkililer, bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmadığını ve borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrarını bozabilecek manipülatif eylemler çerçevesinde olduğunu belirtti.

Manipülatif İşlemler Tespit Edildi

Soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul’da belirli sermaye piyasası araçlarının fiyatlarında manipülatif hareketler olduğu tespit edildi. Bu işlemler sonucunda piyasada ani düşüşlerin meydana geldiği ve yatırımcıların ciddi zararlarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Başsavcılık, piyasalardaki güven ortamının korunması adına manipülasyon yapan kişi ve gruplara yönelik kararlı bir duruş sergileneceğini vurguladı.

Geniş Çaplı Operasyon Düzenlendi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında, sermaye piyasasında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonucunda 18 şüpheli yakalanırken, gözaltına alınan kişiler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, sermaye piyasalarında şeffaflık ve güvenin sağlanması adına bu tür manipülatif eylemlere karşı mücadelelerinin süreceğini ifade etti. Yatırımcıların mağdur olmaması için piyasalardaki ani fiyat değişimlerine karşı dikkatli olmaları ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiği vurgulandı.