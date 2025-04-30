Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlamalarıyla 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararının ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Soruşturmada, şüphelilerin belirli hisselerde fiktif işlemler yaparak suni fiyat artışları sağladıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri öne sürülüyor. Öte yandan, söz konusu manipülasyonların küçük yatırımcıları ciddi zararlara uğrattığı ifade ediliyor.

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