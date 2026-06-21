Ödemeler ise 25-30 Haziran tarihleri arasında yatırımcı hesaplarına yansıyacak.

23 Haziran’da hak kullanım tarihi bulunan şirketler arasında Katılımevim Finansman ve Savur Gayrimenkul yer alıyor. Katılımevim Finansman, dört taksit halinde dağıtmayı planladığı temettünün üçüncü ödemesi kapsamında hisse başına brüt 0,0966183 TL, net 0,0821255 TL ödeme yapacak. Savur Gayrimenkul ise yatırımcılarına pay başına 0,0077 TL temettü verecek. Her iki şirketin ödemeleri de 25 Haziran’da gerçekleştirilecek.

24 Haziran’da hak kullanımına girecek şirketler arasında Ahes GYO, Çemtaş Çelik Makina, Doğu Aras Enerji Yatırımları, Emlak Konut GYO, MHR GYO, Özak GYO ve Vakıf GYO bulunuyor. Bu şirketlerin temettü ödemeleri 26 Haziran’da yapılacak. Söz konusu grupta en yüksek dağıtım tutarlarından biri Doğu Aras Enerji Yatırımları tarafından pay başına brüt 2 TL olarak açıklanırken, Emlak Konut GYO yatırımcılarına pay başına 0,60 TL ödeme gerçekleştirecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde de temettü dağıtımları devam edecek. 25 Haziran’da hak kullanımına girecek Servet GYO ve Ziraat GYO’nun ödemeleri 29 Haziran’da hesaplara aktarılacak. Servet GYO, dört taksitlik temettü planının ilk ödemesi kapsamında hisse başına 0,0769230 TL dağıtacak.

26 Haziran’da hak kullanım tarihi bulunan Halk GYO ve Işık Plastik ise yatırımcılarına ödemelerini 30 Haziran’da yapacak. Halk GYO pay başına 0,5755208 TL, Işık Plastik ise brüt 0,0004311 TL temettü dağıtımı gerçekleştirecek.

Yeni haftadaki temettü takvimiyle birlikte yatırımcılar, dağıtım tarihleri ve hisse başına ödeme tutarlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.