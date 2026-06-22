Enflasyonist baskı ve finansmana erişimdeki zorluklar nedeniyle şirketlerin sermaye piyasalarına yönelimi artarken, bireysel yatırımcı ilgisi de yüksek seviyede kaldı.

2026’nın ilk yarısında halka arz sayısı geçen yılın toplamına yaklaşırken, piyasadaki hareketlilik de belirgin şekilde hızlandı. Son veriler, halka arz endeksinin yılın ilk 5 ayında yaklaşık yüzde 128 getiri sağlayarak yatırımcısına güçlü bir reel kazanç sunduğunu ortaya koydu. Yıllık bazda performansın yüzde 200’ün üzerine çıktığı belirtilirken, son aylardaki dalgalı piyasa koşullarına rağmen yükseliş eğiliminin sürdüğü görüldü.

Uzmanlar, halka arzlara olan yoğun talebin hem şirketlerin alternatif finansman arayışından hem de yatırımcıların enflasyona karşı korunma isteğinden kaynaklandığını ifade ediyor. Piyasada işlem görmeye başlayan yeni şirketlerin büyük bölümünün ilk günlerinden itibaren güçlü fiyatlamalarla karşılaştığı da dikkat çekiyor.