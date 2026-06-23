Şirket, pay başına 40 TL sabit fiyatla yatırımcıların talebini 23-24-25 Haziran tarihleri arasında kabul edecek.

Halka arz kapsamında toplam 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulurken, bunun 55 milyon adedi sermaye artırımı, 5 milyon 750 bin adedi ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,4 milyar TL olması hedeflenirken, işlem sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, halka arzdan elde edilecek gelirin büyüme yatırımlarının finansmanı ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacağını belirtti. Dağsuyu, özellikle Adana'da kurulan enerji ve teknoloji kampüsünün kalan bölümlerinin tamamlanması, yeni makine yatırımları ve teknolojik altyapının geliştirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

Şirket, küresel enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve yapay zekâ kaynaklı artan enerji talebinin transformatör sektörüne uzun vadeli büyüme fırsatları sunduğunu değerlendiriyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nün tam kapasiteyle devreye alınmasıyla üretim kapasitesinde önemli artış sağlanması planlanıyor.

2025 yılında 4,7 milyar TL ciro elde ettiklerini aktaran Dağsuyu, yeni yatırımların katkısıyla 2027 yılı sonunda 400 milyon doların üzerinde ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Şirket ayrıca ihracat yaptığı ülke sayısını kısa vadede 100'e, beş yıl içerisinde ise 130'a çıkarmayı amaçlıyor.

Beta Enerji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarını da sürdürürken, Endüstri 4.0 uygulamaları, yapay zekâ destekli üretim sistemleri ve yenilenebilir enerji projeleriyle rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Şirket, 8 MW güneş enerjisi kapasitesiyle enerji ihtiyacını temiz kaynaklardan karşılamayı ve 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı planlıyor.

Katılım Endeksi kriterlerine uygun olduğu belirtilen Beta Enerji paylarının, halka arzın tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. Şirket ayrıca kâr dağıtım politikasında dağıtılabilir net dönem kârının en az yüzde 30'unun nakit temettü olarak dağıtılmasını hedeflediğini açıkladı.