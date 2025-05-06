Mart 2025 verilerine göre, yabancı yatırımcıların ülke bazında portföy dağılımında ilk sırayı 14,3 milyar dolarlık yatırımıyla Katar alıyor. Onu 11,3 milyar dolarla ABD ve 6,4 milyar dolarla İspanya takip ediyor. Birleşik Krallık, Hollanda, Lüksemburg, Norveç, İrlanda, Singapur, Avusturya ve Cayman Adaları da önemli paylara sahip ülkeler arasında yer alıyor .

Yabancı yatırımcıların borsadaki hisse tercihleri de değişim gösteriyor. Özellikle ALTNY, ADEL ve AGROT gibi hisselerde yabancı takas oranlarında ciddi artışlar gözlemlendi. 28 Şubat haftasında yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul'da 107,7 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi .

Bu gelişmeler, Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların yeniden etkin bir rol üstlendiğini ve portföylerini çeşitlendirme stratejileri doğrultusunda hareket ettiklerini gösteriyor. Yabancı yatırımcıların artan ilgisi, borsanın likiditesini ve derinliğini olumlu yönde etkileyebilir.