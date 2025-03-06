Hisse Geri Alımı Gerçekleştiren Şirketler ve Detayları

Altınkılıç Gıda (#ALKLC) Altınkılıç Gıda, genel kurul tarafından onaylanan geri alım programı kapsamında 50.000 adet ALKLC hissesini ortalama 31,13 TL fiyatla geri aldı. Bu işlemin ardından şirketin elindeki toplam hisse sayısı 2.485.564 adede ulaştı. Bu miktar, şirket sermayesinin %2,22’sine denk geliyor.

Frigo-Pak Gıda (#FRIGO) Frigo-Pak Gıda, hisse geri alım programı doğrultusunda 80.000 TL nominal değerli hissesini 7,68-7,70 TL fiyat aralığından geri aldı. Ortalama 7,69 TL fiyatla gerçekleşen alım işlemi sonrası şirketin elindeki geri alınan hisselerin nominal değeri 4.363.576 TL’ye yükseldi ve toplam sermayeye oranı %2,97 oldu.

Yayla Agro Gıda (#YYLGD) Yayla Agro Gıda, 8,50 TL-8,62 TL fiyat aralığından 285.693 adet hissesini geri aldı. Bu işlem için toplam 2.441.072 TL harcandı. Yayla Agro’nun bu program kapsamında yaptığı toplam geri alım miktarı 9.110.617 adede ulaşarak şirket sermayesinin %0,84’ünü oluşturdu.

Lokman Hekim (#LKMNH) Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş., 19,16 TL-19,43 TL fiyat aralığından toplam 94.500 adet hisse satin aldı. Bu alımın ardından şirketin sermayesindeki geri alınan pay oranı %0,60’a ulaştı.

Şirketler Neden Hisse Geri Alıyor?

Borsa şirketleri, hisse fiyatlarını istikrara kavuşturmak, yatırımcı güvenini artırmak ve olası değer kayıplarını önlemek amacıyla geri alım programlarını devreye alabiliyor. Özellikle piyasalarda dalgalanmaların arttığı dönemlerde şirketlerin kendi hisselerini satın alması, yatırımcılar için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Bu adım, hem hisse fiyatlarının dengelenmesine yardımcı oluyor hem de şirketlerin uzun vadeli stratejik planlarında güven tazeleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.