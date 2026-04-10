Açıklamalar, yatırımcılar açısından hem nakit getiri hem de bedelsiz pay fırsatlarıyla dikkat çekti.

Türkiye Sigorta’dan Temettü ve Bedelsiz Bir Arada

Günün en dikkat çeken açıklaması Türkiye Sigorta’dan geldi. Şirket, hisse başına brüt 0,30 TL (net 0,255 TL) temettü dağıtacağını duyurdu. Ödeme tarihi 27 Ağustos olarak belirlenirken, %100 oranında bedelsiz pay dağıtımı kararı da yatırımcı ilgisini artırdı.

Yüksek Temettü Verenler Öne Çıktı

Temettü tutarları açısından Vakko Tekstil listenin zirvesinde yer aldı. Şirket, hisse başına brüt 6,25 TL kâr payı dağıtacağını açıklarken ödemenin 14 Nisan’da yapılacağı bildirildi.

Metropal Kurumsal Hizmetler de brüt 5,399568 TL (net 4,5896328 TL) temettü ile öne çıkarken ödeme tarihi 13 Mayıs olarak açıklandı.

Göltaş Çimento ise hisse başına brüt 4,1666666 TL temettü duyururken ödeme tarihini henüz netleştirmedi.

Taksitli Temettü Dönemi

Graintürk Holding, temettü ödemesini iki taksit halinde gerçekleştirecek. Hisse başına toplam brüt 0,8981424 TL ödeme; 22 Mayıs ve 22 Temmuz tarihlerinde eşit parçalar halinde yatırımcılara ulaştırılacak.

Diğer Şirketlerde Temettü Takvimi

İndeks Bilgisayar, hisse başına brüt 0,2173345 TL temettüyü 15 Haziran’da ödeyecek.

Gelecek Varlık Yönetimi, brüt 2,5053686 TL temettüyü 13 Nisan’da dağıtacak.

Akfen GYO, hisse başına brüt 0,0136764 TL ile daha sınırlı bir temettü açıklarken,

ATP Yazılım ise hisse başına brüt 1,00 TL temettü ödemesini 10 Haziran’da gerçekleştirecek.