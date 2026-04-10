Uzmanlara göre tarafların askeri yorgunluk ve derinleşen enerji krizi nedeniyle “zorunlu mola” vermesi ihtimali, mevcut iyimserliğin kalıcılığı açısından risk oluşturuyor. Sürecin kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanmaması durumunda, piyasalarda yeniden dalgalanma görülebilir.

Hürmüz Boğazı Kritik Gösterge Haline Geldi

Lübnan’dan Hürmüz Boğazı’na uzanan geniş coğrafyada vekil güçlerin ateşkese uyumu belirsizliğini korurken, Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiği küresel ekonomi açısından kritik bir göstergeye dönüştü. Enerji arzı ve lojistik akışın normale dönmesi, piyasalardaki risk iştahının sürdürülebilirliği açısından belirleyici olacak.

ABD-İran Gerilimi Görüşmeleri Gölgeliyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, bu durumun ABD ile planlanan görüşmeleri anlamsız hale getirebileceğini ifade etti. ABD ve İsrail tarafının ateşkesin kapsamına ilişkin farklı yorumları, diplomatik sürecin önündeki en önemli risklerden biri olarak öne çıkıyor.

Küresel Ekonomide Karışık Sinyaller

Avrupa tarafında artan kamu borçları dikkat çekiyor. Almanya’nın borç stoku 2,66 trilyon euroya yükselirken, enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon üzerindeki baskısı sürüyor. Bu durum tahvil yatırımcılarının yüksek faiz beklentisini canlı tutuyor.

ABD’de ise büyüme ivme kaybediyor. Yılın son çeyreğine ilişkin büyüme verisi %0,5 ile beklentilerin altında kalırken, tüketim harcamalarındaki yavaşlama dikkat çekti. Fed’in yakından izlediği PCE enflasyonu %3 ile hedefin üzerinde kalmayı sürdürdü. Gözler şimdi açıklanacak TÜFE verisine çevrilmiş durumda.

Piyasalarda Temkinli İyimserlik

Küresel piyasalarda sabah saatlerinde risk iştahı pozitif seyrediyor. Asya borsalarında yükselişler görülürken, ABD vadeli endeksleri sınırlı artıda. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,29 seviyesinde, dolar endeksi ise 99 civarında dengeleniyor. Ons altın 4.760 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yurt İçi Piyasalar Ateşkese Duyarlı

Yurt içinde ateşkes sonrası tahvil faizlerinde gerileme ve petrol fiyatlarında dengelenme dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervleri artarken, sıkı para politikasının devam edebileceği beklentisi güçleniyor.

Döviz tarafında, savaş döneminde artan dolar talebi yavaşlarken, kurda ılımlı yükseliş eğilimi sürüyor. Tahvil piyasasında ise ateşkes haber akışı alımları destekliyor.

Borsada Kritik Direnç Seviyesi

Borsa İstanbul’da yükseliş eğilimi sürerken, 13.700–13.750 bandı kısa vadede kritik direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceği, aksi halde yeniden satış baskısının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Altın ve Eurobondlarda Dengelenme

Altın fiyatları, artan jeopolitik risklerin ardından gelen ateşkesle birlikte baskıdan kurtulurken, yön arayışını sürdürüyor. ABD enflasyon verisi, altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacak.

Türkiye eurobondlarında ise ateşkesle birlikte risk algısının azalması talebi destekliyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 284 baz puan seviyesinde dengelenmiş durumda.