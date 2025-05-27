Geri Alımlar Devam Ediyor

Şirketler, hisse fiyatlarını desteklemek ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla geri alım programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda:

AKFYE , 184.729 adet payı 15,99 – 16,10 TL fiyat aralığından,

ALARK , 395.000 adet payı 84,95 – 86,70 TL aralığından,

BOSSA , 150.000 adet payı 6,14 – 6,15 TL seviyelerinden geri aldı.

ENERY , 1.000.000 adet payı 5,14 – 5,18 TL fiyat aralığından portföyüne kattı. Borsa İstanbul’da Mayıs Ayı Temettü Takvimi: Hangi Şirket Ne Kadar Temettü Ödeyecek?

FRIGO , 40.000 adet payı 7,00 – 7,03 TL'den,

INVES , 3.287 adet payı 222,70 – 225,00 TL aralığından,

LKMNH , 56.427 adet payı 15,93 – 16,11 TL aralığında,

NTHOL , 90.000 adet payı 40,36 – 40,70 TL aralığından,

RYGYO , 500.000 adet payı 13,72 – 14,14 TL aralığında,

REEDR , 500.000 adet payı 11,81 – 11,95 TL aralığında,

SANFM, 16.500 adet payı 19,97 TL sabit fiyattan geri aldı.

Dikkat Çeken Pay Satışları

Öte yandan bazı şirket ortakları ve yatırımcılar satış tarafında hareket etti:

MAGEN ’de iki önemli satış dikkat çekti. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel, 33,80 TL fiyattan 5,5 milyon adet pay satışı gerçekleştirerek sermayedeki payını %5,38’e düşürdü. Aynı gün Naturel Holding , 24,6 milyon adet hisseyi yine aynı fiyattan satarak şirketteki tüm paylarını elden çıkardı.

PRZMA ’da Sibel Kuru Billurcu, 3.460 adet payı 12,80 TL fiyattan satarak şirketteki pay oranını %2,86’ya çekti.

IZFAS ’ta ise Bank of America Corporation, 215.405 adet pay alımı yaparken 960.454 adet pay sattı. Bu işlemler sonrası şirketteki payı %4,17’ye geriledi.

YBTAS’ta Votorantim Çimento, 25 adet payı 113.400 TL fiyattan satarak sermayedeki payını %82,65’e düşürdü.

Yatırımcıların KAP’a yapılan bu bildirimleri yakından takip etmesi, piyasa hareketlerini doğru yorumlayabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.