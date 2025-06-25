İşte öne çıkan işlemler:

Geri Alım Hamleleri:

AHGAZ , 738.179 adet payı 27,84 – 28,70 TL fiyat aralığından geri aldı.

AKFIS , 140.000 adet payı 23,36 – 23,48 TL'den geri topladı.

AKFYE , 85.423 adet payı 15,77 – 15,84 TL’den geri aldı.

ASGYO , 170.000 adet payı 10,39 – 10,49 TL aralığından geri alırken;

BORLS , 123.112 adet payı 61,90 – 67,80 TL fiyat aralığından geri aldı. Borsada Ulaştırma ve Bankacılık Hisseleri Çakıldı! İçeriği Görüntüle

ENERY , 2 milyon payı 7,02 – 7,08 TL aralığında geri alarak işlem hacmini büyüttü.

PNLSN, SANFM, LKMNH, TERA gibi şirketler de farklı miktarlarda geri alım gerçekleştirdi.

Dikkat Çeken Satışlar:

DERHL 'de Alnus Yatırım 2.200.000 payı 24,05 TL’den satarak şirketteki payını %11,06’ya düşürdü.

MAGEN 'de Yusuf Şenel, 15 milyon payı 32,50 – 33,50 TL aralığında elden çıkardı ve pay oranı %0’a geriledi.

IZFAS ’ta Canser Yalçınar’ın satışıyla pay oranı %1,35’e indi.

ODINE’de Alper Tunğa Sağu Burak, 3.314.000 adet pay satarak %33,00 oranında sermaye payına ulaştı.

LILAK’ta Yoğun İşlem Trafiği:

LILAK hisselerinde 24 Haziran günü olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Öğücü ailesinden birçok kişi yüklü miktarda hisse satışı gerçekleştirdi.

İrem, Celal, Murat, Nazlı, Orhan, Hatice, Huriye, Alp, Aydın, Burcu, Nuray, Duygu ve Onur Öğücü , toplamda yaklaşık 150 milyon adedin üzerinde hisseyi 22,94 – 23,04 TL fiyat aralığından sattı.

Bu satışlarla birlikte Öğücü ailesinin şirketteki toplam payı ciddi oranda azaldı.

Aynı gün Azimut Portföy, 158.379.136 adet pay alımı yaparak LILAK’taki payını %27,54’e yükseltti. Bu hamle, şirketin stratejik ortaklık yapısında önemli bir değişim olabileceği yorumlarına neden oldu.

Yatırımcı Artışları:

ISGYO ve SISE hisselerinde İş Bankası (ISCTR), milyonlarca adet pay alımı yaparak ilgili şirketlerdeki paylarını sırasıyla %52,38 ve %52,43'e çıkardı.

ROYAL ’de ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 134.237 adet pay alımı, kamu payının %20,14'e yükselmesini sağladı.

MOGAN’da Ortan Menkul’ün alımıyla birlikte şirket sermayesindeki payı %0,05’e çıktı.

Yatırımcıların şirket hisselerine yönelik alım ve satım tercihleri, özellikle yaz aylarına girerken portföylerini yeniden yapılandırdıklarına işaret ediyor. Özellikle LILAK ve SISE gibi hisselerdeki büyük ölçekli işlemler, piyasa oyuncuları tarafından dikkatle takip ediliyor.