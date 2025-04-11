Yatırımlar ve Yeni Projeler
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ALARKO Holding, bağlı ortaklığı Nata Tarım aracılığıyla jeotermal enerji temelli teknolojik sera projesi için 80 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı.
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BRLSM, iştiraki Erde Mühendislik’in Equinix Veri Merkezi projesi kapsamında 515,5 milyon TL’lik elektrik tesisatı işi sözleşmesini duyurdu.
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MAGEN, 12 MW kurulu güce sahip RSC – 1 Seferihisar JES santralini 16 milyon dolara bünyesine kattı.
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CONSE, Bahamalar’da iki adaya enerji tedarik edecek projeye 135 milyon dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.
Sözleşmeler ve İşbirlikleri
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PLTUR, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personel taşıma hizmet alımı ihalesini 985,6 milyon TL’lik bedelle kazandı.
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ISCTR (İş Bankası), Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique ile 100 milyon euro tutarında kredi anlaşması yaptı.
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CVKMD, Trafigura ile yaptığı ön alım anlaşması kapsamında krom cevheri teslimatları için 9,6 milyon dolarlık ön ödeme alacak.
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LINK, 428.544 dolarlık yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu.
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PASEU, Manisa OSB Lojistik Hizmetleri ile iş birliğine gitti.
Sermaye Artırımları ve Onaylar
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Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. (BJKAS), %400 bedelli sermaye artırımı ile 6 milyar TL sermayeye ulaşacak.
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KATMERCİLER (KATMR) ve Hedef Girişim (HDFGS) de %100 oranında bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek.
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SUWEN ve MACKO, bedelsiz sermaye artırımı için SPK’dan onay aldı.
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Trabzonspor (TSPOR) ise eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı için SPK'ya başvurdu.
Yeni Şube ve Kayıtlı Sermaye Gelişmeleri
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ISCTR’nin kayıtlı sermaye tavanı 25 milyar TL’den 100 milyar TL’ye çıkarıldı.
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RYGYO, 15 milyar TL’ye; TATGD ise 2 milyar TL’ye sermaye tavanını yükseltti.
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ISMEN, Bursa Nilüfer şubesi için SPK’dan onay aldı.
Volatilite Bazlı Tedbirler
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BULGS, MAKTK ve VKING hisselerine 9 Mayıs’a kadar çeşitli tedbirler getirildi.
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MAKTK için kredili işlem yasağı da uygulanacak.
Uluslararası İşlemler ve Girişimler
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PEHOL, ABD’deki Soter Technology’e 200 bin dolarlık yatırım yaptı.
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YKBNK, yurt dışında 7 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’dan onay aldı. Aynı zamanda yurt içinde 228 milyon TL’lik bono ihraç etti.
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QNBTR, yurt dışında 50 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi.
Bugünün Genel Kurulları
Bugün olağan veya olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek şirketler arasında Doğan Holding (DOHOL), İnfo Yatırım (INFO), Yonga Mobilya (YONGA), Galatasaray Sportif (GSRAY) ve Gülermak (GLRMK) yer alıyor.