Geri Alım Programları Kapsamında İşlemler
Şirketler, piyasa değerlerini desteklemek ve hissedar güvenini artırmak amacıyla geri alım programlarına devam ediyor:
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AKFYE: 50.320 adet pay, 16,40 – 16,50 TL aralığında geri alındı.
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AKFIS: 70.000 adet pay, 19,59 – 19,67 TL fiyat bandında geri alındı.
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AHGAZ: 25.000 adet pay, 25,90 TL fiyattan geri alındı.
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BOBET: 100.000 adet pay, 27,60 TL’den alındı.
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BAHKM: 5.000 adet pay, 43,96 TL fiyattan geri alındı.
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FRIGO: 50.000 adet pay, 6,88 – 6,94 TL aralığında geri alındı.
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INVES: 2.344 adet pay, 219,00 – 220,00 TL aralığında alındı.
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MAKIM: 30.399 adet pay, 16,42 – 16,46 TL fiyat bandında alındı.
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MERCN: 157.481 adet pay, 19,45 TL fiyattan geri alındı.
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NTHOL: 50.000 adet pay, 40,12 – 40,18 TL fiyat aralığında alındı.
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PCILT: 40.000 adet pay, 12,84 TL’den geri alındı.
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SANFM: 5.000 adet pay, 27,48 TL fiyattan iki kez geri alındı.
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TCKRC: 50.000 adet pay, 40,37 TL’den alındı.
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RYGYO: 500.000 adet pay, 14,16 – 14,30 TL fiyat aralığında geri alındı.
Yatırımcı ve Ortak İşlemleri
Bireysel ve kurumsal yatırımcıların yaptığı önemli alım ve satış işlemleri:
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ADESE: Bank of America Corporation, 2,57 – 2,62 TL aralığında 9.950.248 adet alış ve 6.228.930 adet satış yaptı. Bankanın şirketteki payı %5,16’ya yükseldi.
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DESA: Adesa Mağazacılık, 100.000 adet payı 9,07 – 9,29 TL aralığından alarak payını %1,34’e çıkardı.
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HATEK: Ebubekir Ektiren, 14.283 adet alım yaparak şirketteki payını %5,22’ye yükseltti.
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MOGAN: Güriş Holding, 75.000 adet payı 8,62 TL fiyattan alarak sermayedeki payını %10,99’a çıkardı.
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OZYSR: Derviş Ali Çokyaşar, 100.000 adet payı 23,74 – 23,80 TL aralığında alarak payını %8,06’ya yükseltti.
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PRZMA: Sibel Kuru Billurcu, 38.226 adet payı 12,77 – 12,78 TL fiyat aralığında satarak payını %3,02’ye düşürdü.
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SAMAT: Aydın Yıldırım, 1.988.000 adet alım ve 1.511.562 adet satış yaparak şirketteki payını %9,84’e çıkardı.
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SAMAT: Rana Yıldırım, 1.740.574 adet pay satarak şirketteki payını %0,95’e düşürdü.
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YBTAS: Votorantim Çimento, 32 adet payı 123.689 TL fiyattan satarak şirketteki payını %82,77’ye çekti.
Yatırımcılar, bu işlemleri yakından takip ederek şirketlerin stratejik yönelimleri ve bireysel yatırımcıların davranışları hakkında fikir sahibi olabilir. Özellikle geri alım işlemleri, şirketlerin hisse değerine olan güvenini yansıtması açısından dikkat çekiyor.
Not: İşlemler 16 Mayıs 2025 tarihinde KAP’a yapılan bildirimlere dayanmaktadır.