Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Melikgazi Kayseri Basketbol'un sezon öncesi transfer ettiği 2003 doğumlu Hintli oyuncu Honey Kaur, Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Kardiyoloji ve dahiliye bölümünde muayene olduktan sonra kan örneği veren Honey Kaur, yeni sezonda Melikgazi Basketbol'da oynayacağı için mutlu olduğunu dile getirdi. Honey Kaur, son olarak Ringwood Hawks'ta oynamıştı. Genel Menajer Fatih Solak ise, Kayserililerden destek beklediklerini vurgulayarak, 'Yeni sezon hazırlıklarına devam ediyoruz. Sakatsız bir sezon geçirmeyi umuyoruz' diye konuştu.

Sağlık kontrolü sırasında Memorial Kayseri Hastanesi Direktörü Op. Dr. Cengiz Çavumirza da hazır bulundu.