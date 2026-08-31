Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong'un İsveç'te formasını giydiği GIF Sundsvall kulübündeki teknik direktörü Erol Ateş, 'Oppong çok üst düzey potansiyele sahip bir oyuncu. Fenerbahçe'ye büyük paralar kazandırabilir' dedi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'u eski teknik direktörü Erol Ateş değerlendirdi. İkili, İsveç ekiplerinden GIF Sundsvall'da beraber çalıştı. Teknik direktör Erol Ateş, Ganalı oyuncunun gelişimi, potansiyeli, oyuncu profili, Fenerbahçe'de neler yapabileceği gibi birçok konuda İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

'Futbol terminolojisini bile bilmiyordu, merdivenleri hızlı tırmandı'

İlk olarak Oppong'un çok genç yaşında beraber çalıştıklarını ve bugün geldiği seviye ile o günkü hali arasındaki farklara değinen Erol Ateş, 'Avrupa'ya kısa bir süre zarfında gelmişti ve Norköpping'de oynaması imkansız olduğu için bize kiralandı. Bize geldiğinde henüz hazır değildi. En dipten gelen bir futbolcu olduğu için futbol terminolojisinin ne anlama geldiğini bile bilmiyordu. Bazı pozisyonları yardımcı antrenöre soruyordu. Ancak 'Burada başarılı olma zorunluluğum var' diyordu. Çoğu Afrikalı futbolcu gibi ailesine ve arkadaşlarına bakma zorunluluğu vardı. Söylediğimiz her şeyi yutmaya çalıştı ve azmiyle o merdivenleri çok hızlı çıktı. Norköpping, gelişimini görünce onu bizden geri çağırdı' ifadelerini kullandı.

'Afrika'dan gelen oyuncuların taktiksel eksikleri olabiliyor'

Gelişim sürecinde özellikle taktiksel ve pozisyonel eksikler üzerinde durduklarını vurgulayan genç teknik adam, 'Afrika'dan gelen oyuncuların çoğu taktiksel olarak zayıf olabiliyor. İsveç Ligi'ndeyken bire birde Oppong'u yenmek kolaydı; markajı ve hava toplarındaki zamanlaması eksikti. Taktiksel özellikleri ve fiziğini en iyi şekilde kullanması üzerinde durduk. Yaşının genç olmasının da etkisiyle bize geldiğinde ikinci maçında iki sarı karttan kırmızı kart görmüştü. Agresifliğini doğru yönetmesi için çok çalıştık. Agresifleştiği zaman kontrolünü kaybedebiliyordu. Daha sonrasında bu konuda da iyi bir gelişim kaydetti' dedi.

'Skriniar'dan daha hızlı, modern futbolun tüm şartlarına uyuyor'

Genç stoperin modern futbolun gereksinimlerine mükemmel uyum sağladığını ifade eden Ateş, 'Modern futbolda çoğu stoper uzun boylu ve güçlü fakat ağır oldukları için önde baskı kurduğunuzda arkanızda boşluk kalabiliyor. Oppong ise çok hızlı, çok seri geri dönebilen ve rakip şut çekeceğinde bloke etme seviyesi yüksek bir oyuncu. Mesela Skriniar'dan daha hızlı, daha hızlı dönebilen ve ayaklarına daha hakim biri. Kim bulduysa iyi bir buluş. 22 yaşında ve Fenerbahçe'nin ona sahip çıkması lazım. İleride Fenerbahçe'ye büyük paralar da kazandırabilir' şeklinde konuştu.

'Önde oynanacak maçlarda ve sol stoperde tercih edilebilir'

Sarı-lacivertli ekibin savunma hattındaki rekabeti değerlendiren Erol Ateş, 'Oppong bekin yaptığı hataları da kapatabildiği için Nice döneminde sol stoperde de kullanıldı. Asıl yeri sağ stoper ama sol stoperde de oynayabiliyor. Fenerbahçe'de Ake topu ileri daha iyi taşıyan bir isim, Skriniar ise daha ağır bir oyuncu. Fenerbahçe'nin önde oynamak istediği maçlarda veya Anadolu takımlarına karşı Oppong tercih edilebilir. Ancak Galatasaray gibi derbi maçlarında Skriniar gibi lider isimlerin sahada olması daha faydalı olabilir' dedi.

'Süper Lig'de adaptasyon sorunu yaşamaz'

Oyuncunun İsveç ve Fransa tecrübelerine dikkat çeken Ateş, 'İsveç'te kolektif futbol mantalitesini kaptı, Fransa'da ise büyük kulüplere karşı oynayarak bire bir savunma tecrübesi edindi. Türkiye Ligi de bire bir pozisyonların çok yaşandığı bir lig olduğu için Oppong'un burada şaşıracağı bir durum olmayacaktır' açıklamasını yaptı.

'Dışarıdan korkutucu görünebilir ama çok sevecen bir çocuk'

Oppong'un karakteri ve taraftarla kuracağı bağ hakkında bilgi veren Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Dışarıdan baktığınızda o görkemli fiziği ve sahadaki agresifliği korkutucu gelebilir. Ancak yakından baktığınızda çok mülayim, çok efendi ve sevecen bir insan olduğunu fark edersiniz. Fenerbahçe taraftarı da onu çok sevecektir. İlk başlarda 'Hata yaparsam hoca beni keser mi?' kaygıları vardı fakat Fransa'da kalabalık seyirciler önünde oynayarak bu zihinsel eşiği aştı. Şimdi 40 bin üzeri kişinin önünde oynayacak.'

'İlk sezonunda liderlik beklenmemeli'

Sarı-lacivertli taraftarların sabırlı olması gerektiğini belirten Erol Ateş, 'Oppong'u ilk gördüğümde büyük kulüplerde oynayacağını biliyordum ama Fenerbahçe veya Nice seviyesini tahmin edememiştim, bizi gururlandırdı. Taraftarlar ilk sezonunda ondan elinden gelenin en iyisini beklemeli ancak defansta liderlik etmesini beklememeli. Çünkü henüz o seviyede olduğunu düşünmüyorum. Doğru yönlendirilirse fiziği sayesinde ileride Premier Lig ve Avrupa'nın dev kulüplerinde oynayabilir. Tek cümleyle özetlemem gerekirse; gerçekten üst düzey bir potansiyeli var' diyerek sözlerini tamamladı.