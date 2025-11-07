Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. tarafından Türkiye distribütörlüğü yürütülen yol ve asfalt makineleri üreticisi BOMAG, satış sonrası hizmetlerde iş ortaklarına avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor. BOMAG yetkili servislerinde, Kasım 2025’e özel olarak sunulan “Filtre ve Bakım Kampanyası” kapsamında orijinal yedek parçalarda %35’e, işçilikte ise %50’ye varan indirimler sunuluyor. 30.11.2025 tarihine kadar geçerli olacak kampanya, orijinal yedek parçaları ve işçiliği de kapsarken, yağlar kampanya kapsamında yer almıyor.

Marubeni Dağıtım ve Servis, BOMAG markasıyla satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetini her geçen gün artırıyor. Orijinal yedek parça garantisi, uzman teknik kadro ve geniş servis ağı ile BOMAG sahiplerine güvenli, hızlı ve ekonomik çözümler sunuluyor.

BOMAG’ın yıl sonuna kadar devam eden kampanyaları

Kış dönemi revizyon kampanyası ile birlikte yedek parçalarda %30’a, işçilikte ise %50’ye varan indirimler sunulan BOMAG yetkili servislerinde ayrıca tambur revizyon kampanyası kapsamında orijinal yedek parçalarda %30’a varan indirimler sağlanıyor. Stoklarla sınırlı ve yıl sonuna kadar geçerli olan bakım ve yedek parça kampanyaları, BOMAG kullanıcılarının ekipmanlarını, 2026’da başlayacak yeni yol inşaat sezonuna en verimli şekilde hazırlamalarına olanak tanıyor.

Türkiye çapına yayılmış 17 yetkili servis noktası

İş makineleri sektöründe satış sonrası hizmetleriyle dikkat çeken Marubeni Dağıtım ve Servis, BOMAG markası için de deneyimli kadrosuyla hizmet veriyor. BOMAG, Türkiye geneline yaygın yetkili servis noktalarını 17’ye yükselterek iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılıyor. BOMAG, kullanıcılarına yaygın yetkili servis ağı, yüksek yedek parça bulunabilirliği, hızlı ve güvenilir çözümler sunuyor.