Piyasa analizlerine göre, risk varlıklarında yeni bir boğa koşusunun başlamasından önce koşulların daha da zorlaşması olası görülüyor. Küresel ticaret politikalarına ilişkin endişelerin yeniden gündemin merkezine yerleşmesi, kripto paralar üzerindeki baskıyı artırıyor.

TradingView verilerine göre Bitcoin, ABD vadeli işlem piyasalarının açılmasıyla birlikte kısa süreliğine 92 bin doların altına düştü ancak bu seviyeden sınırlı bir toparlanma gösterdi. Uzmanlar, son fiyat hareketinin yüksek oynaklığın habercisi olduğuna dikkat çekiyor.

Kripto para yatırımcısı CrypNuevo, sosyal medya platformu X’te yaptığı değerlendirmede, yatırımcıları “yüksek volatiliteye sahip bir haftaya” hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. ABD’de Martin Luther King Jr. tatili nedeniyle hisse senedi piyasalarının tam tepkisinin salı günü görülmesinin beklendiğini hatırlatan CrypNuevo, belirsizliğin kısa vadede aşağı yönlü baskıyı artırabileceğini ifade etti.

CrypNuevo’ya göre Bitcoin için öne çıkan önemli destek seviyeleri arasında yaklaşık 87 bin dolardaki 2026 yıllık açılış seviyesi ile 80 bin 500 dolar civarındaki aralık dipleri yer alıyor. Emir defteri verileri de yıllık açılış seviyesinin altında uzun pozisyon tasfiyelerinin arttığını ve daha düşük seviyelere doğru bir likidite hareketinin mümkün olduğunu gösteriyor.

Öte yandan yatırımcı Daan Crypto Trades, Bitcoin’in daha önce kritik bir kırılma noktası olan 93 bin 500 dolardaki 2025 yıllık açılış seviyesini kaybettiğine dikkat çekti. Bu durum, kısa vadede yükseliş beklentilerinin zayıfladığına işaret ediyor.

Altın ve gümüş fiyatları yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etmeye yaklaşırken, bazı yatırımcılar Bitcoin’in orta vadede bu varlıkları takip edebileceğine dair umutlarını koruyor. Ancak ABD’den gelecek makroekonomik veriler ve Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin geri planda kalması, kripto piyasalarında temkinli görünümün sürmesine neden oluyor.

Uzmanlar, Bitcoin’in sürdürülebilir bir yükseliş trendi için gerekli temelleri oluşturma sürecinde olduğunu ancak kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor.