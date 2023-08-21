Çin ekonomisine yönelik endişeler ve Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağına dair endişeler öne çıkıyor. 4600 zirvesinden düzeltme hareketinin etkili olduğu küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi Cuma günü %0.01 ekside 4369 seviyesinde (4328 ana desteği üzerinde tutunup tutunamayacağı önemli olacak), teknoloji endeksi Nasdaq %0.1 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.07 artıda, Russell 2000 endeksi ise %0.5 artıda günü tamamladı. Geçen hafta açıklanan Fed FOMC tutanaklarında bir çok üyenin enflasyona yönelik önemli derecede yukarı yönlü riskler gördüğü ve daha fazla sıkılaşma gerektiğine dair vurgular ön plandaydı ve risk iştahındaki bozulmaya destek oldu. Hisselerde satış baskısı etkili olurken, dolar endeksinin Temmuz ayı zirvelerini test ettiğini, tahviller ve altında satış baskısının etkisini sürdürdüğünü, emtialarda ise toparlanma çabasının öne çıktığını takip ediyoruz. Örneğin ABD 10 yıllık tahvil faizi Ekim 2022'den buyana ki en yüksek seviyeleri test ediyor.