Piyasalardaki tedirginliğin ana nedeni, ABD’nin Cenevre’de sürdürdüğü görüşmelere rağmen olası bir askeri adım ihtimalinin konuşulması. Yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşmayı tercih etti. Buna karşın Avrupa ve ABD borsaları günü artıda kapattı.

Hangi sektörler nasıl etkilendi?

Banka hisseleri görece daha sakin kaldı ve yüzde 0,56 düştü.

Holding hisseleri yüzde 3,03 geriledi.

Sanayi hisseleri yüzde 1,82 kayıp yaşadı.

Turizm sektörü ise günü artıda kapatan tek sektör oldu.

BIST30’da TTKOM, TAVHL ve MGROS yükselirken; DSTKF, KRDMD ve AEFES en çok düşen hisseler arasında yer aldı.

Vestel haberi dikkat çekti

Vestel Elektronik, 500 milyon doları aşan borcunu yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşmelerde sona yaklaştığını duyurdu. Bu haber sonrası hisse günü yüzde 3,82 artışla kapattı.

Döviz ve emtia tarafı

Bu sabah:

Dolar/TL 43,88

Euro/TL 51,95

Euro/Dolar 1,1819

Brent petrol 71 doların üzerine çıkarken, ons altın 5.184 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Özellikle ABD ile İran arasında Cenevre’de yapılacak görüşmeler, petrol ve altın fiyatları açısından yakından izleniyor.

Nvidia beklentiyi aştı

Nvidia, son çeyrekte gelirini yıllık yüzde 73 artırarak 68,1 milyar dolara çıkardı ve beklentileri geçti. Şirket yapay zekâ yatırımlarının hız kesmeyeceğini vurguladı. Hisse günü yükselişle kapatsa da, kapanış sonrası hareket sınırlı kaldı.

Avrupa’da enflasyon geriliyor

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 1,7 olarak açıklandı. Almanya’da yüzde 2,1, Fransa’da yüzde 0,4, İtalya’da yüzde 1 ve İspanya’da yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin’in Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus’tan 120 adede kadar ek uçak siparişi vereceğini açıkladı.

Türkiye’de enflasyon beklentisi

Şubat ayı enflasyonunun aylık yüzde 2,81, yıllık yüzde 31,35 gelmesi bekleniyor. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 24 civarında.

Bank of America’ya göre dolar/TL haziranda 46,30; 2026 sonunda ise 50,7 seviyesine çıkabilir. Ayrıca Merkez Bankası’nın 12 Mart toplantısında 50 baz puan faiz indirimi yapabileceği öngörülüyor.

Şirket haberleri öne çıkanlar

NTGAZ: 2025 net kârı yüzde 88 arttı. BIST 100’de Sert Düşüş: Açığa Satışta “Yukarı Adım Kuralı” Devrede İçeriği Görüntüle

RGYAS: 2025’te güçlü kâr artışı açıkladı.

RAYSG: Yıllık net kâr yüzde 69 yükseldi.

RTALB: Net kârını ciddi oranda artırdı.

EBEBK: Bağlı ortaklığının üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Özetle; piyasalar şu an jeopolitik gelişmelere odaklanmış durumda. Borsada temkinli hava sürerken, gözler Cenevre’deki ABD-İran görüşmelerinde ve içeride açıklanacak enflasyon verilerinde olacak.