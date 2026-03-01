Açıklamada, yetkili kurumlar nezdinde bu yönde alınmış ya da değerlendirme aşamasında olan herhangi bir kararın bulunmadığı vurgulandı.

Söz konusu paylaşımların piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimi olduğu ifade edilen açıklamada, ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı bildirildi. Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi ve yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması istendi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ekonomiye olası etkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini belirtti.

Ekonominin güçlü makroekonomik temellere sahip olduğunu ve şoklara karşı dirençli yapısını geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında gösterdiğini ifade eden Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımların atılacağını kaydetti.

Şimşek ayrıca vatandaşlara spekülatif haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.