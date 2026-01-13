Batman’ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyü Kayadibi mezrasında yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Emin Yiğit, genel vücut ağrısı şikâyetiyle rahatsızlandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Sağlık Komuta Kontrol Merkezi’ne bildirmesi üzerine sağlık ekipleri hızla harekete geçti.

Ancak bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle mezra yolunun kapanması, ambulansın ilerlemesini engelledi. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, yolun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinden destek talep etti.

Yaklaşık 6 saat süren yoğun ve zorlu çalışmaların ardından mezra yolu ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte hasta, yakınlarının yardımıyla kızakla ambulansa taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Mehmet Emin Yiğit, daha sonra Sason Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Zorlu kış şartlarına rağmen sağlık ve özel idare ekiplerinin uyumlu ve fedakâr çalışması, bölgede yaşayan vatandaşların takdirini topladı.