Tek Kişilik Hane İçin Gerekli Miktar 41.857 TL

Tek başına yaşayan bir bireyin, hem sağlıklı beslenmesi hem de barınma, ulaşım, sağlık gibi temel gereksinimlerini karşılayabilmesi için yapması gereken aylık harcama ise 41.857 TL olarak hesaplandı. Bu tutar, asgari ücretin oldukça üzerinde bir yaşam maliyetine işaret ediyor.

En Yüksek Harcama Meyve-Sebzeye

Günlük bazda incelendiğinde, meyve ve sebzeler için ayrılması gereken harcama 288,4 TL ile ilk sırada yer aldı. Süt ve süt ürünleri 207,79 TL, et, tavuk ve balık ürünleri 161,83 TL ile dikkat çekerken; ekmek harcaması günlük 71,43 TL olarak hesaplandı. Diğer temel gıda gruplarına ayrılan harcamalar ise şöyle: katı ve sıvı yağlar 41,02 TL, yumurta 13,12 TL ve şeker-türevleri 19,42 TL.

Gıda Harcamalarının Dağılımı Dikkat Çekti

Raporda, gıda harcamalarının toplam içindeki oranlarına da yer verildi. En büyük pay yüzde 33,5 ile meyve ve sebze grubuna ayrılırken, et, yumurta ve kurubaklagiller yüzde 24,9; süt ve süt ürünleri ise yüzde 24,2 oranında yer tuttu. Ekmek ve tahıllar yüzde 10,43’lük paya sahipken, diğer gıda harcamaları yüzde 7 seviyesinde kaldı.

Veriler Nasıl Hesaplandı?

BİSAM, bu verileri oluştururken Türkiye’ye özgü beslenme kalıbı olarak Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi’nin geliştirdiği bilimsel kriterleri esas aldı. Gıda fiyatları için TÜİK’in madde fiyatları temel alınırken, İstanbul Halk Ekmek ve zincir marketlerin güncel internet fiyatları da analizlere dahil edildi.

Yoksulluk Giderek Derinleşiyor

BİSAM’ın raporu, özellikle asgari ücretle geçinen ailelerin ve tek başına yaşayan bireylerin artan yaşam maliyetleri karşısında ciddi zorluklar yaşadığını bir kez daha ortaya koydu. Yoksulluk sınırının neredeyse 90 bin TL’ye ulaşması, geniş toplum kesimlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlandığını gözler önüne seriyor.