Mayıs ayında kartlarla toplam 1,9 milyar işlem gerçekleştirilirken, ödeme hacminin büyük bölümünü kredi kartları oluşturdu. Toplam 2 trilyon 633,6 milyar liralık kartlı ödemenin 2 trilyon 212,9 milyar lirası kredi kartlarıyla yapılırken, banka kartlarıyla 412,8 milyar lira, ön ödemeli kartlarla ise 7,9 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

Kredi Kartı Sayısı 149 Milyona Ulaştı

Kart kullanımındaki artış kart sayılarına da yansıdı. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 149 milyon, banka kartı sayısı 216,6 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 99,1 milyon olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 11 artarken, banka kartı sayısında yüzde 2'lik yükseliş görüldü. Ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 3'lük gerileme yaşandı. Toplam kart sayısı 464,7 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 3 büyüdü.

Banka Kartları Harcamada Daha Hızlı Büyüdü

Ödeme tutarlarında en dikkat çekici artış banka kartlarında görüldü. Banka kartlarıyla yapılan ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarken, kredi kartlarında bu oran yüzde 30 olarak gerçekleşti. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde ise yüzde 59'luk düşüş yaşandı.

İşlem adetlerinde de yükseliş sürdü. Mayıs ayında kredi kartlarıyla 1,1 milyar, banka kartlarıyla 775,5 milyon, ön ödemeli kartlarla ise 34,5 milyon işlem yapıldı. Toplam işlem adedi yıllık bazda yüzde 7 artış gösterdi.

E-Ticarette 740 Milyar Liralık Hacim

İnternetten yapılan kartlı ödemeler de büyümesini sürdürdü. Mayıs ayında online alışverişlerde kullanılan kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 740,4 milyar liraya yükseldi.

Böylece internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam kartlı ödeme hacmi içindeki payı yüzde 28'e ulaştı. Online ödeme işlem adedi ise yüzde 2 artışla 254,6 milyon olarak gerçekleşti.

Temassız Ödeme Kullanımı Güçleniyor

Temassız ödeme alışkanlığı da hız kesmeden yaygınlaşıyor. Mayıs ayında kartlarla yapılan temassız ödeme adedi yüzde 8 artarak 1,3 milyar seviyesine yaklaşırken, temassız ödeme tutarı yüzde 50 yükselişle 961,8 milyar liraya çıktı.

Veriler, mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemenin 4'ünün temassız yöntemle gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Bu durum, tüketicilerin hızlı ve pratik ödeme yöntemlerine yönelmeye devam ettiğini gösteriyor.

Öne Çıkan Veriler

Toplam kartlı ödeme tutarı: 2,63 trilyon TL

Toplam işlem adedi: 1,9 milyar

Kredi kartı sayısı: 149 milyon

Toplam kart sayısı: 464,7 milyon

İnternetten ödeme hacmi: 740,4 milyar TL

Temassız ödeme hacmi: 961,8 milyar TL

Mağaza içi ödemelerde temassız oranı: %80

Kartlı ödeme verileri, Türkiye'de nakitsiz ödeme sistemlerinin giderek daha fazla tercih edildiğini ve dijital ödeme ekosisteminin büyümesini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.