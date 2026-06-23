İstanbul Finans Merkezi (İFM), uluslararası finans merkezleriyle geliştirdiği stratejik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. İFM ile Afrika'nın önde gelen finans ve iş merkezlerinden Kazablanka Finans Merkezi (CFC), Türkiye, Fas ve Afrika arasındaki finansal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar yürütecek. İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleşen törende, İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem ile Kazablanka Finans Merkezi CEO’su Said Ibrahimi tarafından imzalanan anlaşmayla, iki finans merkezi arasındaki stratejik iş birliğinin temelleri atıldı.

Anlaşmayla yeşil finans ve dijital finans alanlarında ortak projeler geliştirilmesi, finansal kuruluşlar arasındaki karşılıklı yatırım fırsatlarının artırılması ve akademik eğitim programlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. İş birliği kapsamında ayrıca finansal kuruluşlar, çok uluslu şirketlerin bölge merkezleri, holdingler ve profesyonel hizmet sağlayıcılarına yönelik ortak tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Türkiye, Fas ve Afrika'daki finans ekosistemleri arasında yeni iş geliştirme fırsatlarını desteklemeyi amaçladıklarını belirterek, “İFM olarak uluslararası finans merkezleriyle iş birlikleri geliştirmeyi, İstanbul'un bölgesel ve küresel finans ekosistemi içindeki konumunu güçlendiren önemli bir adım olarak görüyoruz. Kazablanka Finans Merkezi, Afrika'nın en güçlü finans merkezlerinden biri olarak kıta genelinde önemli bir etki alanına sahip. Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiği bir dönemde, bu iş birliğinin finans sektöründe yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Kazablanka Finans Merkezi CEO’su Said Ibrahimi ise Türkiye ile Fas arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, “2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin tarihi bir eşik olan 5 milyar dolara ulaşması, ilişkilerimiz açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Şimdi hedefimiz, bu ticari ivmeyi daha güçlü ve yatırım odaklı bir iş birliğine dönüştürmek. Kazablanka Finans Merkezi’nin benzersiz konumu sayesinde, bu sermaye akışlarını desteklemeyi ve Afrika kıtasındaki yatırımlarını ve kurumsal varlığını güçlendirmek isteyen Türkiye’deki şirketler için güvenilir bir giriş kapısı olmayı hedefliyoruz” dedi.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Hakkında:

Uluslararası finans piyasalarıyla entegrasyon sağlayan güçlü bir ekosistem sunma hedefiyle kurulan İstanbul Finans Merkezi, kısa vadede bölgesel, orta vadede ise küresel bir finans merkezi olma vizyonuyla faaliyet göstermektedir. Kamu ve özel sektör bankaları, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve profesyonel hizmet sağlayıcılarını aynı çatı altında buluşturan merkezde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başta olmak üzere sektörün önde gelen kurumları yer almakta, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul’un 2027 yılı itibarıyla merkeze taşınması planlanmaktadır. Toplam 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekare alışveriş ve sosyal yaşam alanı ve kongre merkeziyle İstanbul Finans Merkezi, iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına yanıt veren entegre bir yapı sunmaktadır. Akıllı şehir yaklaşımıyla tasarlanan ve yüksek operasyonel dayanıklılık hedefiyle geliştirilen İstanbul Finans Merkezi, Türkiye ekonomisinin büyümesine ve finansal piyasaların gelişimine katkı sağlayan stratejik bir merkez olarak konumlanmaktadır.