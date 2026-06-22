Piyasalarda oluşan beklentiler, gümüşün önümüzdeki dönemde de yükseliş potansiyelini koruyabileceğine işaret ediyor.

Son iki yılda dikkat çeken performans

Küresel piyasalarda gümüş fiyatları son iki yılda güçlü bir yükseliş trendi izledi. Özellikle enflasyon baskıları, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik riskler, yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendirirken gümüş de bu süreçten önemli ölçüde faydalandı.

Uzmanlar, yatırımcıların satın alma gücünü koruma amacıyla fiziksel varlıklara yöneldiğini, bu durumun da kıymetli metallere olan ilgiyi artırdığını belirtiyor.

Endüstriyel talep fiyatları destekliyor

Gümüşün altından ayrışan en önemli özelliklerinden biri sanayideki kullanım alanlarının hızla büyümesi olarak gösteriliyor. Özellikle güneş enerjisi panelleri, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve elektronik üretiminde yoğun şekilde kullanılan gümüşe yönelik talebin her geçen yıl arttığı ifade ediliyor.

Yeşil dönüşüm yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte gümüşün yalnızca yatırım aracı değil, aynı zamanda stratejik bir endüstriyel emtia haline geldiğine dikkat çekiliyor.

Dev finans kuruluşlarından iyimser beklentiler

Uluslararası finans çevrelerinde gümüşün uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu değerlendirmeler öne çıkıyor. Bazı büyük yatırım kuruluşlarının analizlerinde, güçlü talep koşullarının sürmesi halinde gümüş fiyatlarının önümüzdeki yıllarda yeni zirveler görebileceği belirtiliyor.

Piyasa tahminlerinde, 2030 yılına kadar gümüşün ons fiyatının üç haneli seviyelere ulaşabileceği senaryolar da yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu beklentilerin küresel ekonomik gelişmelere ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceği uyarısında bulunuyor.

Yüksek getiri kadar yüksek risk de barındırıyor

Analistler, gümüşün yatırımcısına önemli kazanç fırsatları sunmasına rağmen altına kıyasla daha yüksek oynaklığa sahip olduğunu vurguluyor. Fiyatların kısa süre içinde sert yükselişler yaşayabildiği gibi aynı hızla geri çekilebildiğine dikkat çekiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, gümüş yatırımlarında kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli stratejilerin tercih edilmesini öneriyor. Portföy çeşitlendirmesi açısından değerlendirilen gümüşün, toplam yatırım varlıkları içinde dengeli bir payla yer almasının daha sağlıklı olacağı ifade ediliyor.

Alternatif yatırım araçları öne çıkıyor

Gümüşe yatırım yapmak isteyenler için farklı seçenekler bulunuyor. Fiziki gümüşün yanı sıra gümüş madenciliği şirketlerinin hisseleri ve gümüşe dayalı yatırım fonları da yatırımcıların tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre küresel ekonomideki belirsizliklerin devam etmesi ve temiz enerji yatırımlarının hız kesmemesi halinde gümüş, önümüzdeki yıllarda yatırım dünyasının en çok konuşulan emtialarından biri olmaya devam edecek.