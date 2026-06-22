Rapora göre, vatandaşların 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 3,38 puan düşerek yüzde 46,13 seviyesine geriledi.

TCMB'nin finansal sektör temsilcileri, reel sektör firmaları ve hanehalkının beklentilerini derleyerek hazırladığı raporda, farklı kesimlerin gelecek döneme ilişkin enflasyon öngörüleri yer aldı. Buna göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 23,81'e gerilerken, reel sektörün beklentisi yüzde 33,10 seviyesinde sabit kaldı.

En belirgin değişim ise hanehalkı tarafında görüldü. Vatandaşların gelecek bir yıllık döneme ilişkin enflasyon beklentisindeki düşüş, son aylarda uygulanan ekonomi politikalarının toplum nezdindeki algısında kısmi bir iyileşme yaşandığı şeklinde değerlendiriliyor.

Öte yandan, önümüzdeki 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğine inanan hanehalkı oranında da sınırlı bir artış kaydedildi. Bu oran Haziran ayında bir önceki aya göre 0,10 puan yükselerek yüzde 15,70'e çıktı.

Veriler, enflasyon beklentilerinin halen yüksek seviyelerde bulunmasına rağmen özellikle hanehalkı cephesinde aşağı yönlü eğilimin güçlenmeye başladığını ortaya koydu.