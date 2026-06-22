İşverenler, Bağ-Kur’lular ve çeşitli borç yükümlülüğü bulunan sigortalılar için önemli kolaylıklar getiren düzenlemeyle, başvuru ve ilk taksit ödeme tarihi 31 Ağustos 2026’ya kadar uzatıldı.

Yapılandırma kapsamında 2026 yılı Haziran ayı ve öncesine ait prim borçları ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları yer alacak. Düzenleme, borçlarını taksitlendirerek ödeme imkânı arayan vatandaşlar ve işletmeler için yeni bir fırsat sunuyor.

Genelgeyle birlikte azami taksitlendirme süresi de dikkat çekici şekilde artırıldı. Daha önce 36 ay olan tecil süresi 72 aya çıkarılırken, teminatsız taksitlendirme limiti 10 milyon lira olarak belirlendi. Borcun bu tutarı aşması durumunda ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat talep edilecek.

Borçlarını yapılandırmak isteyenlerin ilk taksit ödemesini en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapması gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuranlar için tecil faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak. İlk taksitin ödenmesiyle birlikte haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak, araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılmasının da önü açılacak.

SGK’nın yeni düzenlemesi, özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan işverenler ve sigortalılar için borçlarını daha uzun vadede ve daha düşük maliyetle yapılandırma imkânı sağlayacak.