Son toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakan TCMB, buna rağmen piyasayı yüzde 40 seviyesinden fonlamaya devam etmişti. Uzmanlara göre açıklanacak yeni enflasyon rakamları, Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımları için önemli ipuçları verecek.

Ekonomistler, özellikle gıda ve enerji fiyatlarındaki baskının son dönemde hafiflemesinin enflasyonda olumlu bir tablo oluşturabileceğini belirtiyor. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde TCMB'nin önümüzdeki süreçte piyasa fonlamasını politika faizine yaklaştırabileceği değerlendiriliyor.

Piyasaların 23 Temmuz tarihine odaklanmasının nedeni de burada yatıyor. Analistlere göre Merkez Bankası'nın bu tarihe kadar fonlama yapısında değişikliğe gitmesi ve para politikasında yeni bir geçiş süreci başlatması mümkün. Böyle bir senaryo gerçekleşirse, yaklaşık altı ay sonra ilk faiz indiriminin eylül ayında gündeme gelme ihtimali güçlenebilir.

Uzman isimler, enflasyondaki yavaşlamanın kalıcı hale gelmesi durumunda yılın son çeyreğinde faizlerde daha belirgin bir düşüş görülebileceğini ifade ediyor. Bazı tahminlerde yıl sonu politika faizinin yüzde 34 seviyelerine kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

Ancak ekonomistler, olası faiz indirimlerine rağmen para politikasının tamamen gevşemeyeceğine dikkat çekiyor. Enflasyonla mücadele sürecinin devam edeceği ve TCMB'nin sıkı duruşunu koruyacağı görüşü ağırlık kazanıyor.

Bu nedenle yatırımcılar için 23 Temmuz toplantısı yalnızca bir faiz kararı değil, aynı zamanda Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylara ilişkin yol haritasını gösterecek kritik bir dönemeç olarak görülüyor.