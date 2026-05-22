Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. Dünü önceki kapanışına göre yüzde 0,1'lik sınırlı bir azalışla 6 bin 654 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne de benzer seviyelerde başladı.
Saat 09.30 itibarıyla gram altın, önceki kapanışın hemen altında 6 bin 653 lira seviyesinde dengelendi.
Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Kaç TL?
İç piyasada altın fiyatlarındaki yatay seyir diğer ürünlere de yansıdı. Aynı dakikalarda serbest piyasadaki güncel fiyatlar şu şekilde:
Çeyrek Altın: 10 bin 940 TL
Cumhuriyet Altını: 43 bin 560 TL
Küresel Piyasalarda "Fed" Baskısı: Ons Altın Geriliyor
Küresel altın piyasalarında ise daha satıcılı bir seyir hakim. Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 525 dolar seviyesine geriledi.
Piyasa Analizi: Dolar endeksinin küresel ölçekte gücünü koruması ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri canlı tutuyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altının ons fiyatı üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor.