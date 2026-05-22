Altın piyasalarında hareketlilik sürüyor. Dünü önceki kapanışına göre yüzde 0,1'lik sınırlı bir azalışla 6 bin 654 liradan tamamlayan gram altın, yeni güne de benzer seviyelerde başladı.

Saat 09.30 itibarıyla gram altın, önceki kapanışın hemen altında 6 bin 653 lira seviyesinde dengelendi.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Kaç TL?

İç piyasada altın fiyatlarındaki yatay seyir diğer ürünlere de yansıdı. Aynı dakikalarda serbest piyasadaki güncel fiyatlar şu şekilde:

Çeyrek Altın: 10 bin 940 TL

Cumhuriyet Altını: 43 bin 560 TL

Küresel Piyasalarda "Fed" Baskısı: Ons Altın Geriliyor

Küresel altın piyasalarında ise daha satıcılı bir seyir hakim. Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 525 dolar seviyesine geriledi.