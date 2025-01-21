Bakan Ersoy: "İtfaiye Yetersizdi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sonrası yaptığı açıklamada, itfaiyenin olay yerine geç müdahale ettiğini ve yeterli donanıma sahip olmadığını ifade etti. Ersoy, otelin yangın güvenliği denetimlerinin belediye sorumluluğunda olduğunu belirterek, belediyeyi yangına müdahalede yetersiz kalmakla suçladı.

Ersoy, “Yangın güvenliği ve itfaiye müdahaleleriyle ilgili eksiklikler giderilmiş olsaydı, bu facia önlenebilirdi. Otel denetimlerinin daha dikkatli yapılması gerekiyor. Belediyelerin bu konuda sorumluluk alması şart” dedi.

Başkan Özcan’dan Sert Yanıt: "Alçak Bir Şekilde Suçlanıyoruz"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bakan Ersoy’un açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kartalkaya bölgesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir turizm alanı olduğunu belirten Özcan, yangın sorumluluğunun kendilerinde olmadığını söyledi. Özcan, Bakan Ersoy’u "açıkça yalan söylemekle" suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakan, yangının asıl sorumlusu olarak, kendi bakanlığının yetki alanındaki eksiklikleri örtbas etmek için belediyemizi hedef almıştır. Burası ne belediye sınırlarımızda ne de mücavir sahamızda. Bölge, münhasıran Turizm Bakanlığı’nın yetki alanında. Buna rağmen itfaiyemiz büyük bir fedakârlıkla olay yerine müdahale etmiş, can kayıplarını önlemek için mücadele etmiştir. Ancak Bakan, kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir.”

"Denetim Raporları Bakanlık Yetkisinde"

Tanju Özcan, yangın güvenliğiyle ilgili denetimlerin de Turizm Bakanlığı’na ait olduğunu vurguladı. Özcan, “Sayın Bakan, 2021 ve 2024’te denetim yaptıklarını zaten itiraf ediyor. Ancak son denetim raporlarında yangın önlemleriyle ilgili belediyemize herhangi bir talep gelmemiştir. Bizim en son verdiğimiz rapor 2007 yılına ait. Yangın güvenliği ihmal edilmişse, bu doğrudan Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğudur” dedi.

Kamuoyunda Gerginlik Büyüyor

Bakan Ersoy’un açıklamaları ve Başkan Özcan’ın sert tepkisi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kamuoyunda, yangın güvenliği konusunda otellerin denetimlerinin yeterli olup olmadığı ve bu tür olayların önlenmesi için alınması gereken önlemler tartışılmaya başlandı.