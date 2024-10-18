İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinwar’ın hayatını kaybettiği açıklamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, açıklama yaptı. Biden, “Bu İsrail için, ABD için ve dünya için iyi bir gün. Başbakan Netanyahu ve diğer İsrailli liderlerle kendilerini tebrik etmek, rehineleri ailelerine kavuşturmanın yollarını görüşmek ve masum insanlar üzerinde büyük bir yıkıma neden olan bu savaşı sonsuza kadar sona erdirmek üzere yakında görüşeceğim” dedi.

Gazze için atılacak bir sonraki adımlar için fırsat yakalandıklarını umduğunu ifade eden Biden, "Artık Gazze'de Hamas'ın iktidarda olmadığı bir 'ertesi gün' ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek sağlayacak siyasi bir çözüm için fırsat var. Ancak önümüzde yapılacak çok iş var” dedi.