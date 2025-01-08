Yılmaz, yaşadığı süreci şu şekilde anlattı:

"Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi… Fiziken geri gönderdim, rica ettim, yok dedi, onlinedan kayıt oluşturun… Ok dedik, Beymen’in uygulamasından kayıt oluşturdum ama arayan, soran yok. Lamba 43 bin lira dedim, ya sabır… Bakara Collection’a mail attım, ‘biz kontrol edip kutuya koyuyoruz’ dediler. Yani diyor ki, Cem efendi lambayı kırmışsın, bırak şimdi iade ayaklarını… Ben de huzurunuzda 43.000 TL’lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Cem Yılmaz’ın paylaşımı, sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede on binlerce etkileşim aldı. Ünlü ismin deneyimi, özellikle satış sonrası müşteri hizmetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bilginin hızla yayılabileceği ve kullanıcı yorumlarının büyük güç taşıdığı bu dönemde, Yılmaz’ın şikayeti büyük bir yankı uyandırdı.

Beymen ve Bakara Collection, Yılmaz’ın eleştirilerine nasıl bir yanıt verecekleri ve bu süreci nasıl yönetecekleri merakla bekleniyor. Yılmaz’ın paylaştığı bu durum, markaların müşteri deneyimi ve satış sonrası hizmetlere ne kadar önem vermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmış oldu.