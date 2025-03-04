Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 21 kişinin dahil olduğu ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili dava süreci devam ediyor. Mahkemeye çıkarılan sanıklardan 13 kişi tutuklanırken, 5 kişi serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler, Paşakapısı Cezaevi’ne gönderildi.

Ekrem İmamoğlu’ndan Sert Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alaattin Köseler’in tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarihe 'İstanbul Hukuksuzluğu' diye geçecek bir dönem yaşıyoruz maalesef. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler de tutuklandı. Tarihte ilk kez İstanbul’un 3 CHP’li ilçe belediye başkanı tutuklanmış durumda. Seçimde millete kaybedenler, başka güçlerle millet iradesine darbe yapıyor. Türkiye’yi bu duruma düşüren aklı elbet milletimizle yeneceğiz. İnançla yola da mücadeleye de devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkanı Köseler’in tutuklanması kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.