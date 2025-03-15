ABD'den Ateşkes İçin 'Köprü' Önerisi

Beyaz Saray açıklamasında, ABD’nin Orta Doğu’daki barış çabalarına da değinildi. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Direktörü Eric Trager, Çarşamba akşamı Doha’da bir "köprü" önerisi sundu. Önerinin amacı, Ramazan ve Hamursuz bayramlarının ötesine uzanacak kalıcı bir ateşkesin müzakere edilmesi için zaman tanımak olarak açıklandı.

Açıklamada, Hamas'ın mahkumlar karşılığında canlı esirleri serbest bırakmasını öngören bu planın, ateşkes süresinin insani yardımların artırılması şartıyla uzatılmasını içerdiği ifade edildi. ABD, bu süreçte çatışmalara kalıcı bir çözüm bulmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

"Hamas Çok Kötü Bir Bahis Oynuyor"

Beyaz Saray, Katar ve Mısır aracılığıyla Hamas’a bu önerinin acilen kabul edilmesi gerektiğini ve ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander’ın serbest bırakılmasının şart olduğunu bildirdi. Ancak Hamas'ın "uygulanamaz taleplerde bulunduğu" öne sürülen açıklamada, örgütün zamanın kendi lehine işlediğini düşündüğü ancak bu düşüncenin büyük bir hata olduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, Hamas’ın sürenin dolduğunun farkında olması gerektiği ve verilen son tarihin geçmesi halinde sert bir karşılık alacağı belirtildi.