Mercedes-Benz Türk, bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan Altur Turizm ile iş ortaklığını yeni bir teslimat ile güçlendirdi. Altur Turizm’in İstanbul Yenibosna’da yer alan tesislerinde gerçekleşen teslimat töreninde Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, AVM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ergin İmre; araçları Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve Abdurrahim Albayrak’ın çocukları Hikmet Albayrak, Fatma Albayrak, İlknur Albayrak, Yasin Albayrak ve Cemil Albayrak’a teslim etti.

Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak teslimata ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Altur Turizm olarak güvenilir personel taşımacılık hizmetinin temellerini 1976 yılında attık. Üstün hizmet ve kalite anlayışıyla hareket etmiş ve kendisini sürekli geliştirmeyi hedefleyerek ulaşım sektöründeki lider konumunu koruyan şirketimiz bugün Türkiye’nin en büyük firmalarından biri konumunda. 50.yılımızda modern filomuz, deneyimli personelimiz, üstün hizmet ve kalite anlayışımızla iş dünyasının önde gelen temsilcileri tarafından tercih ediliyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yarım asırlık geçmişimiz boyunca müşterilerimize güvenli, konforlu ve kaliteli hizmet sunmayı temel önceliğimiz olarak gördük. Gerçekleştirdiğimiz araç yatırımları da bu anlayışın en önemli parçalarından biri oldu. Ulaşımda mükemmelliği sağlayıp, lider konumumuzu sürdürme vizyonumuzla yatırım kararlarımızı şekillendiriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana da Mercedes-Benz Türk ile yan yana olmak, karşılıklı güven içerisinde iş ortaklığımızı sürdürmek bizler için son derece önemli. Bu 50 yılda Mercedes-Benz Türk ile sayısız teslimata beraber imza attık. Bugün de 20 adet Mercedes-Benz Tourismo ile bir yenisini daha gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Mercedes-Benz Türk ve Mengerler Ticaret Türk ekiplerine teşekkür ediyorum.”

AVM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ergin İmre şunları ifade etti: “Altur Turizm’in 50 yıl boyunca büyümeyi sürdürmek, hizmet kalitesini korumak ve yatırımlarına kararlılıkla devam etmesi ülkemiz adına gurur vericidir. Filosuna katılan bu yeni araçlar, Mercedes-Benz kalitesine duyduğu güvenin ve hizmet kalitesine verdiği önemin önemli bir göstergesidir. Altur Turizm ile sürdürdüğümüz güçlü iş ortaklığının yeni yatırımlarla büyümesini son derece değerli buluyoruz. Bu süreç boyunca ekiplerimiz yakın iş birliği içerisinde çalıştı. Müşterimizin beklentilerine uygun araçların belirlenmesinden teslimat sürecine kadar her aşamada ortak bir hedef doğrultusunda hareket ettik. Bu anlamlı yatırımın Altur Turizm’e hayırlı olmasını diliyor, başta Sayın Abdurrahim Albayrak olmak üzere tüm Altur Turizm ailesine, Mercedes-Benz Türk ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş Otobüs Satış bölümündeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, ise: “Personel taşımacılığı sektörünün gelişimine katkı sağlayan önemli kuruluşlardan biri olan, bu yıl da dile kolay 50.yılını kutlayan Altur Turizm’e 20 adet Mercedes-Benz Tourismo aracımızı bugün teslim ediyoruz. Abdurrahim Bey sektöre Mercedes-Benz otobüs ile başladığını bir çok kez ifade etmiştir. Bu bizler için son derece değerli. Mercedes-Benz Türk olarak, iş ortaklarımız ile kurduğumuz güven esaslı ilişkiye çok önem veriyor ve “daima ileri” misyonumuzu her teslimatta yeniden gerçekleştiriyoruz. Seneye 60.yılını kutlayacak bir firma olarak 50 yıldır Altur Turizm ile güven ve memnuniyet içerisinde devam iş ortaklığımızı bu sefer 20 adet Mercedes-Benz Tourismo teslimatı ile bu çok özel yılda pekiştiriyoruz. Bu yatırımın yalnızca filo büyüklüğüne değil, aynı zamanda Altur Turizm’in hizmet kalitesine ve operasyonel gücüne de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlamaya ve faaliyet alanlarına uygun çözümler sunmaya büyük önem veriyoruz. Bugün teslim ettiğimiz araçların da Altur Turizm’in büyüme yolculuğuna değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu da şöyle konuştu: “Bundan 4 sene önce 100.000’inci otobüsümüzü Altur Turizm’e teslim ederken yaşadığımız gururu ve heyecanı bugün çok değerli Altur Turizm’in 50.yılında gerçekleştirdiğimiz 20 adet Mercedes-Benz Tourismo teslimatında da yaşıyoruz. Sektöre başladığı yıldan bu yana Mercedes-Benz otobüsleri tercih eden Altur Turizm ailesinin bu kararlarının arkasında müşteri memnuniyetini ve güvenliğini en önemli hedef olarak görüp, ulaşımda mükemmelliği sağlamayı amaç edinmelerinin olduğunu biliyoruz. Bu da bizler için son derece gurur verici. Çünkü biz de Mercedes-Benz Türk olarak her geçen gün kendimizi daha da geliştirerek, müşterilerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda ürünlerimizi yeniliyor, çeşitlendiriyor ve tesislerimize yatırımlarda bulunuyoruz. Her müşterimizin operasyonel ihtiyaçları farklılık gösteriyor. Altur Turizm için teslim ettiğimiz Mercedes-Benz Tourismo 15 araçlar da müşterimizin beklentileri doğrultusunda özel donanımlarla yapılandırıldı. MirrorCam, 360 derece kamera sistemi ve özel üretim detaylarıyla donatılan araçlarımız; güvenlik, konfor ve verimlilik alanlarında önemli avantajlar sunuyor. Altur Turizm’in Mercedes-Benz kalitesi, konforu ve güveniyle yola çıkmasından dolayı mutluyuz; bu iş ortaklığının gelecekte de en güçlü şekilde sürmesini temenni ediyoruz.”