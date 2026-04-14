Ante Zizic, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansın ardından BKT EuroCup sezonunun en iyi beş oyuncusu arasına seçildi. Beşiktaş’ın final serisine yükselmesinde kilit rol oynayan Zizic, maç başına 12.6 sayı ve 7.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Oylama; başantrenörler ve takım kaptanlarının %35’i, basın mensuplarının %20’si ve taraftarların %10’unun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk takımlarından üç oyuncu listede

Sezonun en iyi beşinde Türkiye’den üç farklı temsilcinin yer alması da öne çıktı.

Kyle Allman Jr., Türk Telekom formasıyla;

Malachi Flynn ise Bahçeşehir Koleji adına gösterdikleri performansla ilk beşe seçildi.

Listede ayrıca Hapoel Jerusalem’dan Jared Harper ve Dolomiti Energia Trento’dan DeVante Jones da yer aldı.

Beşiktaş’tan bir ödül daha

Beşiktaş adına bir diğer önemli gelişme ise Anthony Brown’un “gümüş takım” olarak bilinen All-EuroCup ikinci beşine seçilmesi oldu. Brown, sezon boyunca 10.4 sayı ve 3.8 ribaund ortalaması yakalayarak takımının önemli parçalarından biri oldu.

Anthony Brown, kariyerinde EuroCup All-Team seçkisine üçüncü kez giren nadir oyuncular arasında yer aldı.

Final serisi İstanbul’da başlıyor

Beşiktaş, yarı finalde Bahçeşehir Koleji’ni geçerek finale yükselirken, rakibi Fransa temsilcisi Bourg olacak.

Cosea JL Bourg-en-Bresse karşısında oynanacak final serisi 22 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da başlayacak. İki galibiyet alan takım EuroCup şampiyonluğunu kazanacak.

Beşiktaş, tarihi bir başarıya ulaşarak kulüp tarihinde ilk kez EuroCup finaline çıkmış durumda.