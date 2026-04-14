AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre sarsıntı yerin yaklaşık 12.04 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, çevre ilçelerde ve özellikle Bursa’nın bazı bölgelerinde hissedildi.

Depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki sarsıntının kısa süreli paniğe neden olduğu aktarıldı.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü), depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Marmara Denizi’nde (Marmara Denizi) meydana gelen sarsıntı, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini bir kez daha gündeme getirdi. Balıkesir, Bursa (Bursa) ve çevresinde vatandaşlar kısa süreli olarak sarsıntıyı hissetti.