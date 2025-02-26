Maçtan dakikalar

3. dakikada Antalyaspor savunmanın hatasında araya giren Arroyo’nun göğsüyle dokunduğu topu önüne bulan Rafa Silva, ceza sahasına girip kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

Beşiktaş, Rafa'yla güldü

10. dakikada Rafa Silva’nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Masuaku, kontrol edip içeri çevirdi ve kale önünde Arroyo yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

64. dakikada sağ kanattan Townsend’in ortasında atıpasın gerisinde Milosevic'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu’un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

66. dakikada Hadziahmetovic, ceza sahası dışı sağ çaprazdan önünde seken topa yaptığı sert vuruşta kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın pasında topla buluşan Rafa Silva, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan top filelere gitti. 1-2

Hakemler: Yiğit Arslan, Volkan Ahmet Narinç, Emrah Ünal

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Townsend, Kaluzinski, Djenepo, Petrusenko, Gaich

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Yiğit Üstün, Veysel Sarı, Soner Dikmen, Safuri, Van de Streek, Berkay Topdemir, Milosevic

Beşiktaş, Rafa'yla güldü

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Hadziahmetovic, Joa Mario, Arroyo, Rafa Silva, Gedson Fernandez, Semih Kılıçsoy

Yedekler: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha, Arda Özüarap, Rashica, Salih Uçan, Fahri Ay, Ricardo, Yakup Arda Kılıç, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Milosevic (dk.64) (Antalyaspor), Arroyo (dk. 10), Rafa Silva (dk.76) (Beşiktaş)

Sarı kart: Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

Beşiktaş, Rafa'yla güldü