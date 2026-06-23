Kulüpte daha önce ayda bir ya da daha uzun aralıklarla yapılan yönetim kurulu toplantılarının sıklığının artırılmasına karar verildi. Bugün gerçekleştirilen toplantıda futbol A takımı başta olmak üzere kulübün kamp programı, transfer çalışmaları ve gelir artırıcı projeler ele alındı.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Futbol AŞ yönetimlerinin eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği toplantı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapıldı. Toplantıda kulübün tüm branşlarını ilgilendiren mali, ticari ve idari başlıklar masaya yatırıldı.

Yeni karara göre, kulüp yönetimi stratejik konuların daha düzenli takip edilmesi amacıyla haftalık periyotlarla bir araya gelecek. Bu uygulamanın, hem sportif planlama hem de finansal süreçlerin daha hızlı ilerlemesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca bir önceki hafta yapılan görev dağılımının ardından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Teknik Direktör İsmail Kartal ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in raporları doğrultusunda takımın sezon hazırlıkları da gündeme alındı.

Öte yandan, 5 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampı öncesinde, yönetimin Topuk Yaylası kampında takımla bir araya gelmesine yönelik planlamaların da görüşüldüğü bildirildi.