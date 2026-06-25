İstifa etmeyi düşünmediğini açıklayan İtalyan teknik adam, milli takım oyuncularına yönelik eleştirilerin haksız boyutlara ulaştığını söyledi.

Los Angeles'ta konuşan Montella, göreve geldiği günden bu yana Türk futbolunda önemli bir değişim yaşandığını belirterek, oyuncuların milli takım atmosferine bakışının tamamen değiştiğini ifade etti.

“Biz gelmeden önce futbolcular milli takıma gelirken ortamdan dolayı canı sıkılarak geliyordu. Şimdi ise milli takıma gelmek için gün sayıyorlar” diyen Montella, oluşturdukları takım ruhunun korunması gerektiğini vurguladı.

“Oyuncularımız geleceğimiz”

Son dönemde futbolculara yönelik eleştirilerden rahatsız olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, oyuncularının büyük fedakârlıklarla mücadele ettiğini söyledi. Bazı isimlerin tam hazır olmadan sahaya çıktığını belirten Montella, “Bu çocuklar Türk futbolunun geleceği. Onlara saygı göstermeliyiz. Kişisel saldırıları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Takımın sahadaki performansını rakamlarla savunan Montella, turnuva boyunca hücum anlamında birçok istatistikte üst sıralarda yer aldıklarını ancak son vuruşlarda istedikleri sonucu alamadıklarını kaydetti.

“İstifa etmeyeceğim”

Son günlerde gündeme gelen istifa iddialarına da açıklık getiren Montella, görevine devam edeceğini net sözlerle duyurdu.

“İki turnuvaya üst üste katılım başarısı elde ettik. Başkanımızın ve oyuncularımızın desteği benim için yeterli. İstifa etmeyeceğim. Bu tecrübelerden sonra kendimi daha güçlü hissediyorum” diyen Montella, eleştirilere rağmen motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi.

“Aile gibi bir grubuz”

Takımdaki birlik ve beraberliğe dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı, oyuncularla arasında güçlü bir bağ bulunduğunu belirtti. Kendini oyuncuların babasından çok ağabeyi gibi gördüğünü ifade eden Montella, bazı futbolcuların mağlubiyetlerin ardından kendi ruh halini merak edip destek olmaya çalıştığını anlattı.

Hedef yeni başarılar

Milli takımın bundan sonraki hedefinin seviyesini korumak ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu belirten Montella, Uluslar A Ligi'nde kalıcı olmak istediklerini söyledi. Güçlü rakiplerle mücadele ederek gelişmeye devam edeceklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Kimse mükemmel değil. Hata yapıyoruz ama bu takımın geleceğine inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.