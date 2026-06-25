ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve maçında yarın TSİ 05.00’te Los Angeles Stadyumu’nda A Milli Futbol Takımı ile oynayacak. Bu mücadele öncesinde ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Türkiye’nin iyi bir takım olduğunu söyleyen Pochettino, "Bu bir Dünya Kupası maçı. Türk takımı çok iyi bir takım. Elendiler ama yarın maç oynayacağız. O maçın kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. Takımın kalitesini biliyoruz. Benim görevim onların neden elendiğini analiz etmek değil. O takımı inceledim, bana göre daha fazlasını hak ediyorlardı. Bence çok çok iyi bir takım. Yarın karşımızda rekabetçi ve gururu için oynayan bir takım bekliyoruz" diye konuştu.



"Maça kazanmak için çıkacağız"

Bir sonraki tur için de çalışmalar yaptıklarını aktaran 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Bazı kararlar vermemiz gerekecek. Farklı bir takım organizasyonlar gerekebilir. Öncelikle bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyor. Mevcut şartlarda takım için en iyi şekilde rekabet için hazırlık yapacağız. Önce yarınki maçı kazanmayı istiyoruz. Yarınki maça kazanmak için çıkacağız. Mevcut şartlara göre en iyisini karar vereceğiz. Oymaya hazır 11’i sahaya çıkaracağız. Kazanmak için tedbirler alacağız. Bir sonraki aşamaya 3 galibiyetle gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Onlar ülkeleri, bayrakları ve gururları için oynayacaklar"

Türkiye'nin iki maçta iyi olmadığını, hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Mauricio Pochettino, "Bu beklenen bir sonuç değildi. Performansları da öyle kötü değildi. Sonuçlara sebep olacak kötü performans yoktu. Türkiye, çeşitli sebeplerden dolayı maç kazanamamış olabilir ama çok rekabetçi ve sonuç elde etmek için elinden geleni yapıyor. 3. kere Dünya Kupası'na katılıyor. Türkiye'nin iyi bir milli takımı var. Türkiye'de çok rekabetçi ligler olduğunu da biliyoruz. Yarın onlar ülkeleri, bayrakları ve gururları için oynayacaklar. Oldukça rekabetçi bir oyun olacağını düşünüyoruz. Onlara saygı duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.